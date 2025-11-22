從「台灣有事說」回望李登輝 學者：「明德小組」建立美日台共同體
〔記者李文馨／台北報導〕國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，前總統李登輝將民主、自由、人權鑲嵌在台灣的主體戰略中，並透過明德專案小組的運作，讓台灣從棋子變棋手主動因應局勢，並與美日建立共同體的概念，這也連結到日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」。
李登輝1995年底批准成立「明德小組」，由時任國安局長殷宗文負責運作，國安會秘書長丁懋時與諮詢委員蔡英文等人協同，整合外交與情報體系，建立台、美、日三邊的非正式溝通、情報交換與危機管理機制。
郭育仁今天下午以「台灣主體戰略的建立：明德小組與美日同盟」為題指出，李登輝在1995年底到1996年初成立明德專案小組，把民主、自由、人權的價值觀，鑲嵌在台灣的主體戰略中。中國1989年發生六四天安門事件，李登輝1995年到康乃爾大學演講強調民主自由的價值，與中華人民共和國做出非常大的區別。
郭育仁指出，李登輝不受傳統現實主義的約束，跟現在台灣一樣，小國在快速變動的國際局勢中、在兩大強權之間，不代表小國就是一定是被動式的。李登輝透過明德專案小組的運作，建立情報體制與美日分享，同時進行危機的因應與處理，在制度巧妙的運作下，扭轉小國永遠是強權爭霸底下的犧牲品。
郭育仁說，李登輝透過前述兩個方式建立「台灣的主體戰略觀」，這並非只是站在台灣的國家利益做考量，同時也連結到高市早苗7日的「台灣有事說」。李登輝當時與美日建立了共同體的概念，提醒美國與日本，台灣也是美日國家核心利益中很大的一部分。
郭育仁會後接受本報訪問時表示，高市7日面對立憲民主黨眾議員岡田克也刻意且具體的提問，她的回應就法論法，並提到新安保法制、政府通盤檢討兩要件，因此「有可能」行使集體自衛權，這並非新政策，而是既有法律框架下的解釋，與過往日本首相立場一致。
對於中日關係，郭育仁直言，「回不去了」，北京當局將採取長期且全面的施壓策略，主要考量在於防止「骨牌效應」，若中國允許日本這樣講，接下來菲律賓、越南甚至南韓等周邊國家，可能群起效尤；同時也要防止日本內部效應，若高市這樣講，下一任首相也可以這樣講，中國肯定不見容於。
他也預警，目前的中日局勢僅是開胃菜，中國未來的報復手段將更為劇烈且多樣化。在軍事層面，演習規模可能擴大並更逼近日本；經濟層面，制裁範圍將從農漁產品擴大至工業產品；外交層面，中國除了在聯合國安理會等國際場域杯葛日本，更令人擔憂的是可能祭出「人質外交」，大規模的反日示威都可能在未來數個月陸續上演。
更多自由時報報導
新宿知名貓貓大螢幕赫見「賴清德吃壽司」！「台灣總統」4字高掛
中國對日本施壓脅迫 吳靜怡：逼出更緊密的民主供應鏈
自己人也看不下去！中媒扯高市車牌和盧溝橋事變日相同 中網痛罵
打臉中共！日外務省罕見公開資料 在日中國人受害情況逐年減少
其他人也在看
酸鄭麗文？ 總統「緬懷黃百韜」 數字被糾錯
77年前的今天（22），因共諜吳石等人洩密，使得黃百韜將軍在內的國軍官兵，在徐蚌會戰中遭共軍團團包圍。總統賴清德，也特別發文追思黃百韜，並重申「我們應該緬懷的是那些為國奮戰的國軍官士兵」，而不是吳石等共諜。但總統文中引用，徐蚌會戰中犧牲高達55.5萬國軍生命，也被發現「並不精確」，實際遭斃傷者為17萬人，死亡人數則是13.4萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前
賴清德高調祭奠黃百韜 國民黨籲賴盡快編列軍人待遇提升相關預算
針對賴清德總統今天（22日）高調祭奠黃百韜將軍，社群軟體上滿口「忠誠」、「軍人風範」，甚至還要大家記取「共諜滲透」的教訓。國民黨晚間在臉書中批評賴清德的致敬是「充滿了虛偽與算計」，不僅是對烈士的褻瀆，更是對現役國軍的詐騙!鏡報 ・ 1 天前
鄭文燦傳想選桃園「無風不起浪」凌濤：我們早就聽聞接觸樁腳金主
[Newtalk新聞] 媒體人吳子嘉近日爆料前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠轉述鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？地方盛傳鄭接觸樁腳、金主。 凌濤在臉書發文寫道：「鄭文燦參選2026並非空中樓閣，有人轉述鄭文燦的心境提及『我心如止水，沒有任何選舉的規畫』。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是『沒有任何選舉規劃』沒有百分百跟『不選』劃上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？」 凌濤聲稱：「無風不起浪，我們早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。」 凌濤指稱：「賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機新頭殼 ・ 1 天前
烏樹林風災廢棄物暫置區火警獲控制 南市長黃偉哲視察要求持續監測空品與防內部悶燒
後壁區烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置區21日晚間發生火警，臺南市消防隊獲報後即趕往現場灌救，環保局也第一時間啟動應變措施，調派機具趕赴現場協助消防局滅火作業，讓火勢在最快時間獲得控制，同時派遣移動式空氣品質監測車至下風處監測空氣品質，提醒民眾做好防護措施；市長黃偉哲22日上午前往視察，感謝消防及環保人員於最短時間內就控制住火勢延燒，也提及後續將著重防止堆置物內部悶燒擴散。市議員王宣貿、李宗翰也到場關心。黃偉哲市長感謝消防局第一大隊、義消及環保局全力投入，於最短時間內控制住火勢；目前因廢棄物堆內仍有悶燒情形，需持續挖掘讓熱氣逸散，降低現場溫度，再以灌水方式壓制，預估仍需一些時間處理，期盼能盡快阻斷延燒，以降低風險。環保局長許仁澤及副局長陳幸芬指出，丹娜絲風災後產生大量的廢棄物， ...台灣新生報 ・ 1 天前
快訊／彰化「芬普尼毒蛋」15高風險場…大檢驗結果出爐！
鬆了一口氣！彰化縣文雅畜牧場爆發「芬普尼毒蛋」事件，攔截恐治標不治本，縣長王惠美立即要求啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。首波15家高風險牧場檢驗結果今（22）日出爐，雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出芬普尼」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸反擊高市「台灣有事論」致函聯合國 帥化民爆玄機
日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中國大陸強烈反彈。中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，指日本首相高市早苗涉陸錯誤言行，闡明大陸政府立場，並強調如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。退役中將帥化民認為，中國大陸跑到聯合國告訴秘書長，中國大陸已經先盡到告知責任。中時新聞網 ・ 1 天前
桃園警動起來！ 唾液毒品快篩可檢出七類毒品 毒駕查緝再升級
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局為防範毒駕肇事造成重大傷亡，近日全面導入「唾液毒品快篩」 […]觀傳媒 ・ 1 天前
網傳去中國 王世堅駁斥AI假影片：沒去中國也從來不用抖音和YT
民進黨立委王世堅近期在中國社群平台爆紅，甚至有短影片指王身處中國，王世堅今（11/22）天在臉書發文駁斥相關內容，表示這是AI生成的假影片，他一直都在台灣，未來也沒有規劃去中國，而且官方社群帳號只有Facebook跟Threads。太報 ・ 1 天前
中國男學生「穿裙」賽跑奪冠！校方「這原因」取消資格
國際中心／李明融報導中國廈門一名男高中生參加跑步比賽時，因穿裙子、戴假髮扮演遊戲角色，而且還在比賽最後大幅領先對手奪下冠軍，不過事後校方竟因為他穿裙子參賽，以「違反體育精神」取消資格，消息曝光之後引發許多學生不滿，網友也發聲力挺男學生，怒嗆校方請科普一下什麼是體育精神？奧運一直喊的，更高，更快，更強難道不算嗎？」。民視 ・ 1 天前
女作家發起「親親子今」11/30高市社教館親子講座 不靠補助自籌辦 上線秒吸千人報名
郭繐綺邀集九位跨領域講者，在「親親子今」分享勵志生命故事，提出九個「幸福選項」。(圖: 郭繐綺堤供)臺灣時報 ・ 1 天前
紅毛港保安堂「蓬38號哨戒艇」慰靈祭 日本靖國神社、官兵遺族代表出席
[Newtalk新聞] 11月25日是二戰時期駐守在高雄的日本戰艦「蓬38號哨戒艇」被美軍炸沉的日子，今年適逢80週年紀念，高雄市紅毛港保安堂22日晚間提前舉行慰靈祭，日本熊本及沖繩陣亡士官兵遺族20餘人特別前來參加，其中包括艦長高田又男的孫子高田真利及孫女藤木裕子，靖國神社也有22人組團前來，包括兩名神職人員。一行人除了向已故前首相安倍晉三的銅像行禮致敬，也出席堂方為「蓬38號哨戒艇」145名陣亡者舉辦的慰靈儀式。最特別的是堅決支持高市早苗成為日本首相的福岡台援隊隊長井上政典，這次也代表參加「蓬38號哨戒艇」慰靈儀式。 紅毛港保安堂主任委員張吉雄，下午首先在會議室和日本知名記者山口敬之所率領的熊本及沖繩「蓬38號哨戒艇」陣亡官兵遺族舉行見面會，民進黨宗教委員會總召余政憲及高雄市議員林智鴻也到場。張吉雄特別介紹紅毛港保安堂創建沿革，並放映影片介紹1946年紅毛港漁民出海捕魚，於海上撈獲一顆頭顱，入祠供祀於草寮，是為「海府」。後經托夢始知「海府」為日本「蓬38號哨戒艇」艦長，於太平洋戰爭中陣亡，漁民奉為海府從祀，並打造一艘小型日本軍艦供奉於左側，為全省唯一供奉日本軍艦的廟宇。後堂方前往日新頭殼 ・ 1 天前
遭陳菁徽po照指控挺「月世界」涉案里長！陳其邁喊告：邏輯聽了三條線
高雄月世界遭非法傾倒廢棄物，堆積出數百噸垃圾山，國民黨立委陳菁徽日前以兩人合照指控高雄市長陳其邁與涉案里長李有財「交情甚篤」，高市府回應，面對惡意抹黑將依法提告。陳其邁今天（11/22）表示，與李有財素無往來，陳菁徽惡意連結進行政治抹黑，邏輯令人聽了三條線，他也強調，變造合成照片是犯法行為，對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告。太報 ・ 1 天前
林岱樺辦第二場造勢！自稱「民調第一」遭政治追殺 盼高雄初選公平競爭
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有意爭取高雄市長提名的民進黨立委林岱樺今（22）日高雄旗山舉辦第二場「大改革護國巿長」造勢晚會。其中，林岱樺表示，自...FTNN新聞網 ・ 1 天前
G20會晤德國總理 南韓總統李在明請教「統一秘訣」
[Newtalk新聞] 南韓總統李在明周六（22 日）於南非約翰內斯堡出席二十國集團（G20）峰會期間，與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行雙邊會談。雙方就國際局勢、能源、防衛產業合作及未來互訪等議題進行深入交流。 據《韓聯社》報導，李在明在會談的開場白中表示，南韓可以從德國經驗中學到很多東西。南韓應學習德國如何克服分裂、實現統一的經驗，並強調南韓也應走這條路。梅爾茨回應說，統一並非靠特殊策略，而是靠長期、持續不懈的努力；自己非常關注韓半島及周邊局勢，包括朝鮮問題。他還表示，「德方也十分關注南韓對中國的看法，因為我們正在制定對中戰略。」 根據南韓總統室發佈資料，李在明在之後的閉門會談中，詳細說明南韓政府為緩解半島緊張局勢、構建和平所作的努力，並希望擁有克服分裂和統一經驗的德方給予支援。 雙方並就加強能源、核心礦物等共同關切領域的合作達成共識。李在明同時提到，歐洲各國正擴大軍工能力，梅爾茨關注德國與韓企在防務領域的合作。南韓總統室表示，兩國領導人決定通過明年的互訪進一步深入探討兩國關係的發展。 此外，李在明也與法國總統馬克宏會談，特別提到南韓與法國形成特別關係，期待兩國關新頭殼 ・ 23 小時前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 18 小時前