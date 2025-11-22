從「台灣有事說」回望李登輝 學者：「明德小組」建立美日台共同體

「李登輝紀念學術討論會」在開幕式中以「數位李登輝」AI影音親臨現場致詞。(記者叢昌瑾攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，前總統李登輝將民主、自由、人權鑲嵌在台灣的主體戰略中，並透過明德專案小組的運作，讓台灣從棋子變棋手主動因應局勢，並與美日建立共同體的概念，這也連結到日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」。

李登輝1995年底批准成立「明德小組」，由時任國安局長殷宗文負責運作，國安會秘書長丁懋時與諮詢委員蔡英文等人協同，整合外交與情報體系，建立台、美、日三邊的非正式溝通、情報交換與危機管理機制。

郭育仁今天下午以「台灣主體戰略的建立：明德小組與美日同盟」為題指出，李登輝在1995年底到1996年初成立明德專案小組，把民主、自由、人權的價值觀，鑲嵌在台灣的主體戰略中。中國1989年發生六四天安門事件，李登輝1995年到康乃爾大學演講強調民主自由的價值，與中華人民共和國做出非常大的區別。

郭育仁指出，李登輝不受傳統現實主義的約束，跟現在台灣一樣，小國在快速變動的國際局勢中、在兩大強權之間，不代表小國就是一定是被動式的。李登輝透過明德專案小組的運作，建立情報體制與美日分享，同時進行危機的因應與處理，在制度巧妙的運作下，扭轉小國永遠是強權爭霸底下的犧牲品。

郭育仁說，李登輝透過前述兩個方式建立「台灣的主體戰略觀」，這並非只是站在台灣的國家利益做考量，同時也連結到高市早苗7日的「台灣有事說」。李登輝當時與美日建立了共同體的概念，提醒美國與日本，台灣也是美日國家核心利益中很大的一部分。

郭育仁會後接受本報訪問時表示，高市7日面對立憲民主黨眾議員岡田克也刻意且具體的提問，她的回應就法論法，並提到新安保法制、政府通盤檢討兩要件，因此「有可能」行使集體自衛權，這並非新政策，而是既有法律框架下的解釋，與過往日本首相立場一致。

對於中日關係，郭育仁直言，「回不去了」，北京當局將採取長期且全面的施壓策略，主要考量在於防止「骨牌效應」，若中國允許日本這樣講，接下來菲律賓、越南甚至南韓等周邊國家，可能群起效尤；同時也要防止日本內部效應，若高市這樣講，下一任首相也可以這樣講，中國肯定不見容於。

他也預警，目前的中日局勢僅是開胃菜，中國未來的報復手段將更為劇烈且多樣化。在軍事層面，演習規模可能擴大並更逼近日本；經濟層面，制裁範圍將從農漁產品擴大至工業產品；外交層面，中國除了在聯合國安理會等國際場域杯葛日本，更令人擔憂的是可能祭出「人質外交」，大規模的反日示威都可能在未來數個月陸續上演。

李登輝基金會董事長李安妮在開幕式致詞。(記者叢昌瑾攝)

學者郭育仁以「台灣主體戰略的建立：明德小組與美日同盟」為題發表論文。(記者李文馨攝)

