從「喝水」到「品味生活」，實現淨化與生活美學的融合

宮黛科技創立於2016年，很快地將迎來第一個十年，從淨水設備起步，延伸至高端廚下飲水設備的研發與設計，以『創造美好的生活體驗』 的品牌理念強調「環保、節能、淨化、安心、安全」，並將生活美學與科技融入設計與開發。



不僅在技術層面追求淨水效能，更將產品視為融入居家生活、匹配設計美感的家電設備，其目標是讓水機器不再只是功能型工具，而是「生活場域的一環」、甚至是「品味的展現」!



對消費者而言，這意味著：從選水質的安全與純淨，到視覺外型的美感與廚房場域整合，宮黛科技皆努力做到。



尤其在「健康／安全飲水」成為家庭日常核心需求的背景下，品牌因應需求升級，一方面強化技術檢測與國際標準認證，另一方面在機器設計、操作體驗、空間融入性上也下足功夫，致力為每個家帶來美好健康生活!

IZERO：純淨從源頭開始

IZERO 系列是以「無桶設計」、「即濾即飲」為主訴求，體現品牌對「每一杯水都應該是新鮮且安全的」理念。



● 通過國際級 NSF ／ANSI 58 全機認證，代表該整機系統（不只是濾芯）從出水效率、材料安全、機體結構穩定性等多面向，都達到國際標準。



● 濾淨能力強：純廢比高達 6：4，純水產能每日可達 600 加侖。



● 無壓力桶設計＋高流速：流速可高達 1.7 L/min，使飲水、烹煮皆可即時使用，無需等待。



● 操作智慧：龍頭配備 LED 觸控開關、主機濾芯更換提示，操作直覺且貼心。



對於重視家中飲水安全、希望設備融入高端廚房場景、並且追求極簡質感的消費者而言，IZERO 提供一個「淨水＋美學」的雙重解答。因為「純淨」已不僅是水質的概念，更是生活品味的延伸。

經典款 GD600 與 GD800：家用觸控飲水機的實力派

除了 IZERO 淨水產品系列，亦可搭配宮黛科技經典款加熱器：GD600（櫥下觸控式雙溫飲水機／熱飲機）與 GD800（櫥下觸控式三溫飲水機）。



● GD600 的特色包括三段溫控（72 °C 泡牛奶／88 °C 泡茶咖啡／98 °C 泡麵），觸控龍頭、兒童安全鎖、多重安全防護設計，以及醫療級 ST-316 不鏽鋼加熱管。



●GD800 則在此基礎之上升級為冰/溫/熱 「三溫」並提供冰水節能開關，龍頭可 180° 旋轉更靈活，觸控面板與設計皆為時尚極簡風。



兩款均採櫥下安裝設計，讓飲水設備隱藏於廚房空間之中，兼顧美觀與實用，GD600 與 GD800 的設計哲學再次呼應品牌「生活美學與科技融入家居」的宗旨。



對於希望在廚房中擁有乾淨飲水、並且不干擾整體設計風格的家庭，GD600／GD800 提供了既實用又具設計感的選項，其作為「經典熱銷款」，代表品牌累積多年市場信任與口碑。

從「喝水」到「品味生活」

在當今人們對「飲水品質」愈來愈重視的情境下，宮黛科技以「淨化×環保×節能×美學」為核心，打造不僅滿足技術標準、也融入家庭場域的飲水設備。透過 IZERO 系列的NSF國際認證加持，再搭配 GD600／GD800 經典型款，為您提供了完整的家用飲水解決方案。



對品牌而言，這不只是一台機器的販售，更是「每一個家庭都能安心飲水、從此刻開始享受生活美學」的理念實踐!



你在選擇「飲水設備」的時候，也是在選擇一種對家人、對生活、對設計的尊重，宮黛科技所說的「以人為本」、「創造美好的生活體驗」，在這些產品中便獲得具體呈現，邀請您一起品味健康喝水生活!



