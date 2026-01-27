從《單身即地獄》到MBC要角 金珉楔新劇引全網熱議
記者林宜君／台北報導
金珉楔從韓綜話題女成功升格演員，但近期在MBC週播日日劇《第一個男人》的表現，引發觀眾熱烈討論，尤其第28、29集劇情角色行為轉折。去年因韓綜《單身即地獄4》打開知名度的金珉楔（김민설），如今正式以演員身份在MBC週播日日劇《第一個男人》擔任要角。她在劇中飾演「陳紅珠」，是一名冷靜、算計且野心滿滿的角色，為嫁入豪門、吞下Dream集團，將人生當作精密棋局。
近期播出的第28、29集，金珉楔為了鎖定劇中真韓化學小兒子，腳踏車追逐漢江，試圖製造「命中注定的偶遇」，但最終人沒釣到，反而對尹善宇一眼淪陷，並因太入戲而摔車。這段劇情不只引發觀眾討論，也讓角色從冷血算計派滑向「為愛失序」路線，成為社群熱議焦點。金珉楔的演技獲讚賞，她能在同一角色中快速切換狀態，前一秒是誓言奪權的野心家，下一秒在喜歡的人面前卻變得笨拙、慌張。眼神與表情的細微變化，讓部分觀眾仍感受到角色的真實感與張力。
然而，多個評論平台指出，劇情刻意設計的「偶遇橋段」和角色心理轉折過於生硬，缺乏自然流暢感，形成觀眾評價分歧，也讓這部日日劇在話題熱度之外，遭遇多方議論的現象。金珉楔此次升格MBC要角，既展示了話題女到專業演員的轉變，也面臨觀眾與評論的嚴苛檢驗。
