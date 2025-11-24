從「嗡嗡社」到VR課堂 臺南防蚊教育全臺領航！

南市教育局推出臺灣首套登革熱防治互動VR課程。

在臺南，登革熱防治不只是衛生工作，更是「教育行動」。臺南市政府教育局自106年起與國家衛生研究院國家蚊媒中心合作推動「校園病媒蚊蟲在地生活教育深耕計畫」，將防疫教育從課本帶入生活，以科學實驗、社團學習與社區行動建立學生的防蚊能力；114年更推出全臺首創的「登革熱防治互動VR課程」，由和順國中率先協作開發，讓學生在虛擬實境中化身防疫戰士，完成「巡、倒、清、刷」任務，真正做到寓教於樂。

校園深耕-從蚊媒社團到國小創意行動

市長黃偉哲表示，臺南在歷年登革熱防治成績優異，即使今（114）年10月出現本土病例，仍能迅速控制疫情，顯示持續推動防疫教育的必要與成果；教育局持續推動校園病媒蚊蟲生活教育，透過成立蚊媒社團規劃蚊蟲生態、科學實驗與防疫宣導課程，並設計「蚊蚊你要選哪邊」等實驗，讓學生觀察斑蚊喜好什麼顏色、氣味或溫度，進而思考如何降低被叮咬風險；113年起更擴及國小，透過競賽、夏令營、創意宣導、科普講座等活動，讓孩子從觀察到實作，逐步成為守護社區的「防疫小英雄」。

教育局長鄭新輝表示，迄今累計已有超過1000名學生參與蚊媒社團或夏令營，不僅學習蚊蟲科學知識，更實地加入社區巡查，成為家園的第一線防疫力量；如南新國中自110年成立「新蚊社」，帶領學生從顯微鏡觀察、製作誘殺桶，到錄製Podcast、參訪防治中心、走入幼兒園和社區宣導，讓防蚊教育在校園與家庭之間自然擴散；港東國小114年也以定向越野、快閃宣導、繪圖競賽等形式，引導學生主動參與，提升校園整體的防蚊意識。

科技翻轉-VR讓防疫學習沉浸、直覺又有效

和順國中校長杜俊興106年於北區創立全臺第一個防蚊社團「嗡嗡社」，更與國家蚊媒中心吳逸鈞老師共同提出「將防疫教育搬進虛擬實境」構想，並獲教育局支持，114年完成臺灣首套登革熱防治互動VR課程，學生反應熱烈，不僅主動協助操作，成為「小助教」協助同學學習，並提出優化建議；孩子從被動接受轉為主動學習，在遊戲任務中理解「清除孳生源」的重要性，並應用於日常生活；目前VR課程已涵蓋教室、廁所、花圃等常見孳生點，未來將擴展至長照機構、廟宇等場域，並加入「誘殺桶操作」、「廟宇防蚊檢查」等進階關卡，以提升真實場景的應用能力。

持續前行-打造全民防疫的下一步

教育局指出，臺南以科學實作、社區參與與科技教學三路並進，讓防疫不只是聽講，而是「看得見、做得到、用得上」；VR課程的導入象徵防疫教育邁向新世代，未來也會持續擴大校園防蚊教育量能，結合學校、社區與專業機構，讓每位學生都是守護家園的關鍵力量。