從「國會走進校園」 立院教文會主秘陳錫欽博士勤益科大分享委員會制度智慧

【警政時報 李健興／台中報導】國立勤益科技大學於115年1月13日特別邀請立法院教育及文化委員會主任秘書陳錫欽博士蒞校，舉辦專題演講「制度智慧與經驗延續—立法院委員會運作的啟示」。本次講座吸引校內主管與教職員踴躍參與，現場互動熱烈，展現校方對制度治理與會議運作議題的高度重視。

委員會：法案命運的真正決策場域

陳錫欽博士開門見山指出，社會大眾多半透過媒體聚焦立法院院會的表決場面，卻忽略「真正決定法案命運的是委員會」。他深入解析委員會的議事程序、分權架構與決策流程，說明其如何透過專業審議、程序設計與權責分工，成為國會運作的核心引擎。陳博士強調，委員會制度並非僅是法條堆疊，而是一套可被理解、可供借鏡的組織治理模式，對各類會議決策均具有高度參考價值。

十年筆耕 打造國會議事「活字典」

演講內容緊扣陳博士歷時十年編撰的《立法院各委員會組織法逐條釋論與實務運作》及《立法院各委員會議事運作實務與先例》兩部專書。該套結合法條解析與實務先例，被譽為理解國會委員會運作的「活字典」，不僅為公共事務研究提供重要參考，也有助提升議事效率與制度透明度。

勤益科大肯定講座成效 借鏡精進校務治理

勤益科大校長陳坤盛表示，本次演講以國會委員會制度為例，深入淺出說明議事程序、權責分工與決策品質之間的關聯，對校內各級會議運作具有高度啟發性。校方指出，透過此次交流，有助於反思校務會議規則與委員會運作模式，進一步提升行政效率、程序正當性與決策透明度。未來也將持續推動跨領域制度經驗交流，將公共治理的成熟實務引入校園，深化專業、理性與永續的校務決策文化。

