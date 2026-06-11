從一塊木頭到一件作品 臺東縣府木工傢俱職訓班結訓展現職人新力量

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∆臺東縣政府於延平鄉辦理115年度失業者職業訓練「傢俱木工工藝班（縱谷線）」，共招收30名學員，歷經340小時專業訓練後，昨（10）日共有27名順利結訓。（圖／臺東縣政府提供）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】為培育在地技術人才並回應木工家具產業缺工與技藝傳承需求，臺東縣政府於延平鄉辦理115年度失業者職業訓練「傢俱木工工藝班（縱谷線）」，共招收30名學員，歷經340小時專業訓練後，昨（10）日共有27名順利結訓，並透過成果展展示三個多月來的辛勞作品，從原木材料到實體作品，展現學員扎實的技術能力與創作能量，也為地方產業注入新生力軍。

縣長饒慶鈴表示，近年各行各業普遍面臨技術人才短缺問題，尤其木工家具、裝修工程及傳統工藝等領域，受到少子化與人口結構改變影響，技術傳承面臨挑戰。縣府看見地方產業需求，持續爭取中央資源開辦職業訓練課程，希望透過系統化培訓，協助民眾習得專業技能，提升就業競爭力，同時為地方產業培育所需人才，讓珍貴技藝得以延續與傳承。

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本次課程自3月30日至6月10日辦理，內容涵蓋木工作業安全、家具設計原理、木材特性認識、木工機具操作、成品製作實習及數位應用等課程，透過理論與實務並重的訓練模式，協助學員建立完整專業知能。成果展中最受矚目的作品，為全體學員共同完成的大型木製桌椅組，從設計、選材、裁切到組裝皆由學員親手完成；現場另展出木頭手機架、造型手機架及木製鉛筆盒等個人創作，每件作品皆展現學員對木材特性的掌握及創意設計能力，獲得現場參觀民眾一致肯定。

社會處陳淑蘭處長指出，本次參訓學員背景多元，包含待業民眾、轉職者及重返職場婦女等，許多人過去從未接觸木工領域，卻在課程中逐步克服對機具設備的陌生感，透過反覆練習完成個人作品，不僅學會一技之長，也重拾自信與成就感。其中一位學員分享，婚後多年專心投入家庭，透過此次訓練重新接觸學習領域，在木工創作過程中感受到專注與療癒，當作品帶回家時，孩子一句「媽媽妳好厲害」，讓她深刻感受到學習帶來的成長與價值。

社會處進一步說明，臺東擁有深厚的木材文化與工藝底蘊，木工技術不僅是一項職業技能，更承載地方產業發展與文化傳承的重要價值。縣府未來將持續盤點產業人力需求，結合地方特色與市場趨勢規劃多元職業訓練課程，落實「在地培訓、在地就業、在地留才」目標。若有木工相關產業人力需求，歡迎洽詢社團法人臺東縣東臺灣產業技能訓練發展協會（0920-912202）或臺東縣銀髮人才服務據點（089-333603）協助媒合；相關職業訓練資訊亦將不定期公告於臺東縣政府社會處官網及Facebook粉絲專頁，歡迎民眾持續關注。

∆臺東擁有深厚的木材文化與工藝底蘊，木工技術不僅是一項職業技能，更承載地方產業發展與文化傳承的重要價值。（圖／臺東縣政府提供）