從一夜情到命運交集 吳漣序周旋二男喊好幸福

《理事長和我的秘密關係》將於1月17日開播。（friDay影音提供）

friDay影音獨家浪漫韓劇《理事長和我的秘密關係》將於1月17日開播，由崔振赫與吳漣序攜手主演，以「先有後愛」為題材，把愛情與人生選擇交織成一段充滿戲劇張力的都會浪漫故事。

本劇改編自高人氣同名網路小說與網漫，描述一對奉行不婚主義的男女，因一夜情意外牽起命運連結，從婦產科重逢到職場再遇，孩子的出現讓兩人原本理性而冷靜的人生產生劇烈轉彎。原作以甜寵氛圍與現實矛盾並存的設定深受讀者喜愛，電視劇化消息曝光後也引發高度期待。

《理事長和我的秘密關係》女主角吳漣序周旋在崔振赫、洪宗玄之間喊幸福。（friDay影音提供）

崔振赫在劇中化身理事長，展現與過往形象略有不同的情感層次，他形容這次雖然同樣從「懷孕」設定展開，但更著重角色的人情味與迷糊感，希望讓觀眾看到不只是完美霸總的一面。吳漣序則飾演外冷內熱、獨立果斷的女主角，她笑說劇中有不少親密戲碼，連自己看了都會害羞，吳漣序的媽媽不討厭她拍親密戲，只是看女兒演覺得羞；吳漣序說：「劇中有崔振赫、洪宗玄這麼帥的男人喜歡我，真的覺得很幸福。」

洪宗玄與金多順男帥女美真登對。（friDay影音提供）

配角線同樣吸睛，洪宗玄飾演長年默默守護女主角的青梅竹馬，金多順則從閨密立場逐漸被捲入情感漩渦，四人之間形成微妙又複雜的關係張力。友情與愛情的拉鋸，讓故事不只停留在霸總公式，而是多了選擇與成長的掙扎，也成為本劇另一個重要看點。friDay影音獨家浪漫霸總劇《理事長和我的秘密關係》1/17 起每週六日更新。

