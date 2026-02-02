從《夢一場》到《勇敢一點》 蕭敬騰、趙傳悼念袁惟仁

蕭敬騰發文哀悼袁惟仁。（圖／中時資料照、張祐銘攝）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病重多年，於今（2）日由家屬證實辭世，享年59歲，消息曝光後震驚華語樂壇。這位創作無數經典歌曲的重要推手離世，也讓許多與他有深厚交情的音樂人難掩哀痛，包括蕭敬騰、游鴻明與趙傳等人，紛紛透過文字或轉述表達不捨與追思，回憶他在音樂路上的提攜與陪伴，感念其一生對華語流行音樂的影響。

袁惟仁與游鴻明相識超過20年，兩人早年在民歌餐廳時期結緣，與張宇等人並肩創作、交流音樂理念，交情深厚。袁惟仁病倒後，游鴻明始終關心其病況，也多次協助相關事宜。得知噩耗後，游鴻明低調回應：「小胖的後事一切以他的家人安排為主，我們做為好朋友會盡力協助配合！」

游鴻明和袁惟仁是多年好友。（圖／中時資料照）

袁惟仁不僅是幕後推手，也曾在歌唱節目中提攜後進。蕭敬騰當年以《超級星光大道》嶄露頭角，袁惟仁正是節目中的靈魂評審之一，亦師亦友的角色深植人心。蕭敬騰也曾翻唱過那英〈夢一場〉，該曲由袁惟仁親自作詞作曲。面對袁惟仁離世消息，蕭敬騰也哀悼表示：「謝謝小胖老師對音樂的付出，辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」

趙傳也在臉書發文悼念袁惟仁，寫下「我一定會勇敢一點，即使你不在我身邊」，引用的正是自己經典歌曲《勇敢一點》。這首歌由袁惟仁親自作詞作曲，對趙傳而言別具意義。趙傳感性表示，「謝謝小胖老師帶給我們這麼多好聽的音樂，留下的萬千音符將成為永恆陪伴著大家，願天堂沒有病痛，老師一路走好」。

