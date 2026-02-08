從《幻術》到《世紀血案》 簡舒培轟：拍電影只為抹黑台灣民主前輩？

即時中心／張英傑報導

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》才剛殺青，卻爆出許多爭議，除了電影並未獲得林義雄授權拍攝、拍攝導演徐琨華被爆是警備總部發言人徐梅鄰後代，甚至該片演員李千娜在談及「林宅血案」，失言說沒那麼嚴重，引爆社會大眾強烈非議！對此，民進黨台北市議員簡舒培更提出2點質疑，「拍電影不為賺錢，卻一心抹黑台灣民主前輩？」、「紅色商人勾結藍色威權洗記憶，費思兔錢從哪來？」

簡舒培以「《幻術》抹黑李登輝、《世紀血案》淡化國家暴力」為題發文指出，拍電影不為票房，只為計劃性醜化台灣民主前輩，「費思兔」錢從哪來？

簡舒培質疑「費思兔」拍片動機：連拍政治片抹黑李登輝、林義雄

首先，簡舒培指出，被中國媒體捧為「中國快餐教父」的蘇敬軾，退休後想投入拍電影，卻放棄待了26年、市場龐大的中國，反而回到台灣，瞄準319槍擊案推出了電影《幻術》。這部電影票房奇差就算了，製片商卻好像害怕大家沒看到，直接放在網路上給大家看免錢，影片標題更直接寫著「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？」影射李登輝是元兇，堂而皇之地扭曲319槍擊案。

接著，簡舒培質疑，一般來說，拍出一部票房只有兩百多萬的電影後，正常的電影公司老闆如果沒打退堂鼓，也會檢討失敗原因，在下一部電影的選材、前期、後製多用點心。沒想到「費思兔」不僅繼續拍，而且同樣選擇政治題材、同樣不做考究、同樣把當事人當空氣；費思兔拍電影不為票房、不管品質、不想賺錢，反而是計劃性的抹黑李登輝、林義雄這些為台灣民主化做出貢獻的前輩，動機到底是什麼？

簡舒培轟「費思兔」拍片洗白威權、操作認知作戰 資金來源成謎

同時，簡舒培痛批，費思兔拍《世紀血案》，卻可笑的宣稱這部電影「沒有意識形態」，但該公司的上一部電影《幻術》，片頭卻直接打上，「美麗的台灣，曾隸屬中國數百年」，這不僅是拙劣的謊言，更完全就是意識形態！

簡舒培進一步示警，在中國經商26年的中國快餐教父，聯手威權加害者的後代，企圖用一部電影，淡化國家暴力、將悲劇娛樂化、為加害者洗白，告訴未曾經歷那個年代的年輕人，威權統治、白色恐怖、政治迫害「沒那麼嚴重」，不僅是在洗記憶，更是試圖讓民眾對「威權」放鬆警惕的認知作戰。

最後，簡舒培質疑，最讓人好奇的是，資本額僅3萬的費思兔，為什麼能有源源不絕的能力來拍這些不用管票房的電影，背後的資金到底從哪裡來？

