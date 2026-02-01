從「彰化白宮」看「沙鹿宮殿」！顏家莊園因得獎意外現形

政治中心／程正邦報導

颱風過境，顏莉敏(左起)、顏寬恆和台中市長盧秀燕一起勘災。（圖／翻攝自顏寬恆臉書）

近期彰化謝家「衣鳯百貨」豪宅因議長謝典林（原名謝典霖）主動邀網紅開箱而成為全國焦點，這也讓不少人聯想起同樣極具話題性的台中顏家「沙鹿莊園」。不同於謝家的主動曝光，顏家這座被形容為「私人宮殿」的建築，當年竟是因為設計師獲得國際大獎，意外將內部裝潢照上網分享，才揭開了其神祕面紗。

顏家莊園被爆佔用國有地，豪宅涉二次違法增建。(資料照)

法國設計金獎揭密：低調奢華的「顏公館」

2021 年間，顏家位於台中沙鹿區的莊園豪宅內部照片在網路瘋傳。起因並非顏家炫富，而是操刀室內設計的設計師張于廷，憑藉作品《顏公館》奪下法國創新設計大獎（NDA）金獎。

焦糖哥哥陳嘉行PO上沙鹿顏公館內裝照片。（圖／翻攝臉書）

內裝照片揭示了宛如電影場景般的奢華陳設，包含氣派的全幅大理石電視牆、亮面大理石地板，以及全套高質感皮革沙發。* 網友驚嘆： 由於裝潢質感極高且空間開闊，當時被網友形容為「奢華程度直逼中東皇宮」。

焦糖哥哥陳嘉行PO上沙鹿顏公館內裝照片。（圖／翻攝臉書）

爭議連環爆：從違建疑雲到假買賣官司

然而，隨著建築曝光，隨之而來的是一連串法律爭議。顏寬恒在 2021 年立委補選期間，該莊園內的招待所被檢舉為違章建築，且大門、警衛室及車道涉及佔用國有土地。為平息輿論壓力並維護政治形象，顏寬恒在助理林進福的牽線下，將土地與建物以 4,541 萬元價格，轉售給設計師張于廷負責的「澤序公司」。

焦糖哥哥陳嘉行PO上沙鹿顏公館內裝照片。（圖／翻攝臉書）

判決確定：使公務員登載不實罪處 6 月徒刑

這樁買賣隨後遭到檢方起訴。雖然「竊佔國土」部分在法院一、二審皆獲判無罪，但在「豪宅轉售」部分，法院認定為假買賣。 法院認為顏寬恒、林進福與張于廷三人涉及「共同犯使公務員登載不實罪」。 顏寬恒一審遭判刑 6 月（得易科罰金），二審上訴遭駁回，全案已於 2025 年 9 月定讞。

顏家莊園大門、警衛室及車道涉及佔用國有土地，遭拆除。(圖/翻攝畫面)

顏寬恒喊冤：為求正常生活才售屋

面對判決結果，顏寬恒始終強調買賣為真。他解釋，當時是因為選舉期間飽受媒體與名嘴打壓，為了讓家庭回歸正常生活，才決定出售房產，且在庭上已交代具體金流，對於法院維持有罪判決感到極度委屈與不公。

顏家莊園大門拆前拆後對比圖。(圖/翻攝畫面)

