從「拔網線」到「熄衛星」 伊朗斷網策略的最新演化

伊朗的網路流量在1月8日左右遭遇斷崖式下跌，實際流量的實線幾乎貼近底部「0」的水平。（美聯社）



2026年1月，隨伊朗國內經濟崩潰（通膨率飆破42%，食品價格上漲72%）引發的全國抗爭已造成大量抗議民眾死亡，德黑蘭當局啟動史上最嚴厲的「斷網」。從監測數據圖可清晰看到，伊朗的網路流量在1月8日左右遭遇斷崖式下跌，實際流量的實線幾乎貼近底部「0」的水平，說明全國性的數位封鎖（Total Shutdown）已啟動。最令全球技術社群震驚的是，原本被視為「最後通信出口」的星鏈（Starlink），在軍用級電子干擾下首度失效。

圖、伊朗1月7日至13日網路流量變化 資料來源：Cloudflare

從烏克蘭奇蹟到伊朗現實：星鏈在主權電子戰下的測試





在俄烏戰爭初期，星鏈憑藉其強大的抗干擾能力與快速部署，成為烏克蘭維持通信的英雄。然2026年的伊朗戰場證明，衛星網路並非萬能。伊朗軍方此次動用先進的「軍用級電子干擾系統」，精準打擊星鏈運作兩大命門：射頻通信（Radio Frequency, RF）與GPS定位。不同於俄羅斯早期在烏克蘭戰場的混亂，伊朗採取更具針對性的「移動干擾術」，據報伊朗利用配備高功率干擾裝置貨車，巡迴於示威熱點，這些設備發射出與星鏈上下行頻率相近強力噪聲，直接淹沒微弱的衛星信號。更致命的是，星鏈終端機需要精確GPS信號進行對時與衛星鎖定，而伊朗長期以來為防禦以色列無人機，已具備極強GPS欺騙與封鎖能力。當GPS信號被阻斷或偽造，星鏈接收器就像失去指南針，無法與飛越上空的衛星同步，導致通訊品質在數小時內從受損轉為全面癱瘓。此反映出，當主權國家動用軍事層級的電子戰資源時，商業民用衛星技術的脆弱性便暴露無遺，無法重現烏克蘭式的大規模支援奇蹟。





數位不平等與「白名單」（Whitelist）下的精準壓迫





在全面斷網的陰影下，伊朗政府展現一種冷酷的「數位階級制度」，此種斷網並非物理意義上的拔除插頭，而是一種有選擇的「精準封鎖」。在普通民眾面臨斷氣式失聯的同時，與政府關係密切的機構、官方媒體以及特定的大學網路，卻能透過「白名單」機制（明確列出可被信任或授權的IP、Email、使用者等，只有在清單上的項目才能通過或使用服務，其他一律拒絕）維持有限的連接，這種「半斷不斷」的策略，讓統治者依然保有對外發聲與內部調度武力的能力，如伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在1月9日於社群平台X（前Twitter）連續發出12條推文，而抗議者則被關入資訊孤島。這種數位不平等造成嚴重的社會恐懼。斷網往往是大規模鎮壓的前奏，因為當攝影機無法及時上傳流血畫面，安全部隊行動便失去國際輿論的監督壓力。對伊朗民眾而言，星鏈失效不僅是技術挫敗，更是心理防線崩塌，他們發現自己持有被視為非法的星鏈終端，不僅無法連接世界，反而因終端發出的活躍無線電信號，極易被執法部門偵測定位，淪為被逮捕的標的。這種從「救命稻草」到「追蹤標的」的轉變，顯示在國家級監控壓制下，高科技工具可能帶來的雙刃劍效應，進一步加深社會整體的絕望感。





地面的反擊：Bitchat網狀網路與點對點的微光





當衛星通道被堵死，伊朗示威者被迫回歸「地面戰」，轉而採用由Twitter創辦人Jack Dorsey推動開發的離線通訊軟體Bitchat。這款應用程式不依賴網路、衛星或移動基站，而是利用手機內建的藍牙低功耗技術（Bluetooth Low Energy, BLE），將每一支手機變成一個微型轉發站，構建出「點對點」（Peer-to-Peer, P2P）的移動網狀網路（Mesh Network）。Bitchat在斷網期間的下載量激增超過40萬次，它允許使用者在30公尺範圍內傳遞加密訊息。儘管其物理傳輸距離有限，但在人口稠密的德黑蘭街頭或抗議隊伍中，訊息能像接力賽一樣透過人群不斷擴散，打破政府的資訊真空。示威者利用這種方式在本地協調行動、分享安全路徑，並將現場影像透過「數位接力」傳遞給少數仍能接通外部網路秘密節點，再上傳至國際社會。Bitchat頻寬雖不足以承載大規模影音傳輸，且高度依賴網路節點的密度，但其仍展現出底層通訊技術的韌性：在政府封鎖衛星網路與光纖基礎設施的情境下，使用者仍可透過分散式電子終端，在有限的訊號縫隙中建立彼此之間的資訊與互動連結。





結語





綜觀伊朗近五年斷網案例（如表），可以看出伊朗斷網策略演化主要有三個特徵：一、從粗放式到精準斷鏈：2019年的全面斷網是大規模一鍵式，而後斷網措施更具彈性調節能力，在需要時可以針對對外連線或特定服務進行管控；二、替代性網路工具的雙重角色：隨抗議事件頻發，民眾對VPN、衛星網路等替代工具依賴增加；政府對此除採取法律禁止，甚至動用軍用干擾設備壓制GPS與衛星鏈路；三、國家網路隔離架構的成熟化：伊朗持續建設「國家資訊網路」（National Information Network, NIN），在大規模封鎖國際網路時仍能維持政府與基礎公共服務運作。







此顯示伊朗不僅切斷對外連線，更仿效中國「防火長城」模式，透過內外網分流、流量集中管制與關鍵節點國有化，得以在政治動盪或衝突升高時，一方面壓制跨境資訊流通，另一方面確保政權運作與社會基本功能不致因全面斷網而癱瘓，反映其數位威權體系已進入制度化與成熟化階段。

資料來源：作者自行綜整。

※作者為國防安全研究院網路安全與決策推演研究所政策分析員。原文出處。

（本評析內容及建議，屬作者意見，不代表財團法人國防安全研究院立場）