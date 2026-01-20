從「採購清單」到「系統工程」——台灣之盾T-Dome 的登月挑戰與轉型之路

國際太空站在夜間飛越台灣上空時拍攝的地球觀測照片。圖片來源：NASA / Karen Nyberg

隨著全球地緣政治局勢日益嚴峻，台灣的國防戰略正迎來史無前例的轉折點。賴清德總統去年十月宣布，台灣國防開支將以 GDP 的 3% 為近期目標，並計畫於2030 年提升至 5%。在這份宏大的願景中，最受矚目的核心計畫莫過於名為「台灣之盾（T-Dome）」的整合式防空與反飛彈系統。

因此全球權威航太期刊《Space News》近日刊載於美國航太與國防產業服務超過 36 年，曾任國防大學戰爭學院榮譽講座的廖宏祥的深度評析指出，台灣若要成功打造這座守護家園的「穹頂」，關鍵不在於開出多少美製武器的採購清單，而在於能否學習當年美國 NASA 執行「登月計畫」時的嚴謹「系統工程」紀律。

登月啟示錄：系統整合勝過技術突破

該評析指出，1961 年美國總統甘迺迪宣告登月願景時，任務的成功並非單靠火箭技術的突破，而是歸功於「系統工程（Systems Engineering）」的應用。這套方法論將數以千計的技術、需求與介面，整合為一個協作且可靠的整體。

廖宏祥直言，目前的「台灣之盾」計畫願景宏大，但需明確頂層目標、期程與資源規劃。長期以來，台灣國防產業過度依賴「買現成系統、插電即用」的採購邏輯。因此面對解放軍複雜、多面向且飽和的攻擊威脅，台灣之盾並不是用買的就可以，而是必須「工程化」，也就是台灣必需先作好基本功。

破除類比誤導：台灣面對的是「數學陷阱」

廖宏祥分析指出，台灣在構思 T-Dome 時，可能參考以色列的「鐵穹（Iron Dome）」或美國的「金穹（Golden Dome）」。然而以色列主要面對非國家武裝組織（如哈瑪斯、真主黨）大量低成本、無導引的火箭彈，以及來自伊朗與葉門青年軍少數的彈道飛彈。美國則面臨兩種威脅：一方面是防禦中、俄、北韓等洲際彈道飛彈攻擊本土；另一方面是針對關島等前線基地、提供抵禦解放軍飛彈的部隊防護。

相比之下，台灣面對的是僅 100 英里外陸權國家的飽和攻擊。解放軍具備發動大規模協同打擊的能力，涵蓋彈道飛彈、巡弋飛彈、長程火箭、高超音速載具、滑翔炸彈、戰機與大量無人機等。

台灣若不採取「多層次、混合成本」的防禦方案，台灣將陷入數學陷阱：使用單價百萬美元的攔截彈（如愛國者或天弓）來對抗千元美元等級的廉價無人機與火箭，這將導致預算與戰力迅速枯竭。解放軍的目標是「系統性癱瘓」——透過干擾指管節點與耗盡彈藥，讓台灣在第一波攻擊後便失去戰力。

戰略轉型：從「單一武器」邁向「系統之系統」

為了應對此威脅，廖宏祥建議台灣必須重新正視過去「武器轉移」定義。因爲真正的 T-Dome 不是單一武器，而是一個「系統集合（System of Systems）」。其範疇必須涵蓋：

多層次感測器： 從地、海、空延伸至太空。

分散式指管系統（C2）： 同時具備抗干擾能力的多路徑通訊。

多元防禦手段： 結合電子戰、較廉價的機砲、電戰、高能微波與攔截飛彈。

主動反制：攻擊解放軍的發射陣地與發射車。

但是台灣國防產業長期由少數國營單位壟斷，民間世界級的商業科技能力被排除在外，導致系統整合與整合測試能力長期缺席。

數據驅動：以系統工程模擬「作戰效能」

廖宏祥在文中強調，在決定「買什麼」之前，台灣國防部必須先進行最關鍵的工作：利用尖端工具進行「系統集合的工程分析」。這包括建立嚴謹的數學模型，分析威脅向量、飽和攻擊動態、地形遮蔽、後勤維修速率與決策時間等因素。

這並非學術研究，而是應對解放軍每日灰色地帶脅迫的必要壓力測試。唯有透過工程分析，才能找出系統的脆弱點，避免稀缺資源浪費在錯誤的方案上。

面對解放軍的大規模攻擊，台灣若不採取「多層次、混合成本」的防禦方案，台灣將陷入數學陷阱。圖片摘自國防部發言人臉書

技術實務：分散式網路與邊緣運算

針對具體部署，廖宏祥提出以下技術方向：

建立感測與決策網路： 應部署大量移動式、多頻段相位陣列雷達，並搭配被動雷達、收發分離多基雷達（multi-static radar）、與光電感測器。利用「卡爾曼濾波（Kalman filters）」等技術融合即時數據，穩定目標獲得的軌跡，同時確保失去部分節點時，台灣之盾系統不會崩潰。 分散式指揮管制系統： 在飽和攻擊下，集中式指揮管制中心會像過載伺服器般產生延遲。解決之道是具備「邊緣運算」的分散式指揮管制系統，將初步交戰決策下放至小部隊的小型節點。 以源頭打擊為核心：「台灣之盾」應同時透過「摧毀敵發射能力」來降低敵軍飽和攻擊的「到達率」，而不只是提升指管系統的「服務率」。也就是説，每在中國大陸境內摧毀一輛解放軍的機動發射車，T-Dome 承受的飽和壓力就會呈倍數下降。

電子主權與混合成本組合

在電戰方面，廖宏祥提到，台灣應掌握干擾與欺騙「北斗衛星系統」的核心技術。台灣迫切需要建立「電子主權」，具備在戰時快速更新威脅資料庫與軟體的能力，而非一味仰賴外國廠商。

此外，T-Dome 必須建立「混合成本」的防禦組合：以昂貴飛彈對付高價值威脅，廉價的機砲、電戰、微波與雷射武器則對付無人機。而同等重要的後勤復原力——如數小時內修復陣地、跑道與電力——也應被視為戰鬥力的一環。

結論：內部改革與思維現代化

廖宏祥最後呼籲，台灣必須跨越傳統的「採購—測試—部署」模式，全面採用「模型化系統工程（MBSE）」與「數位工程」。這不僅是技術問題，國防部應將此機會視爲「國防工業再造指令」，打破國營壟斷，引進民間科技生態系的敏捷性。

甘迺迪的登月計畫成功，不在於他簽了一張巨額支票，而在於美國太空總署（NASA）建立了一個能讓數千個零散組件化為「連貫、可靠整體」的嚴謹框架。賴總統已為 T-Dome 指明了願景，現在體制必須提供所需的「紀律」。

威懾始於國內，但維持威懾則需要靠國防工程與製造實力。台灣必須認識到，外部援助不能取代內部改革。這意味著不僅要武器現代化，更要「思維現代化」——特別是國防官僚與國防產業體系。台灣的安全最終取決於它如何吸納援助、在壓力下適應，並在開戰的第一小時起，就能作為一個連貫的整體進行戰鬥。若無思維與產業轉型，再先進的武器也只是昂貴的裝飾，而非真正的威懾。

