從「斷網」到「護網」：教育部新政的務實與未竟之功
林知衡／自由業者
教育部於30日召開「當兒少遇上短影音」記者會，針對跟風挑戰、注意力碎片化及潛在資安隱患等風險，宣布啟動校園網路防護新制。參酌國際兒少保護趨勢，並依據《資通安全管理法》及《兒少權益保障法》，針對TikTok、小紅書、微信等六款具高度資安風險應用程式，台灣在公務設備、臺灣學術網路（TANet）及iTaiwan無線熱點範圍內採行「不提供連線服務」之管理措施。教育部稱此舉旨在落實兒少保護，並同步攜手衛福部推動「四大支持措施」，涵蓋媒體素養教育、家長數位工具包及心理健康資源，協助學子建立數位韌性，營造更安心的學習環境。
在寒假到來的時間節點上，若將教育部此次針對校園網路環境的規範，置於數位治理的脈絡下審視，會發現這既非一刀切的限制，亦非放任不管，是在權衡資訊安全、教育價值與言論自由後，在現有法律與政治侷限下所邁出的務實一步。
以美為師
面對域外社群媒體監管這道全球性的治理難題，各國政策正處於一種互為實驗場的動態參照中。從美國早期各州發布的行政命令與州法，到聯邦層級《TikTok法案》的強制剝離談判，乃至澳洲近期雷厲風行的社群媒體年齡禁令，無不涉及安全和自由間的艱難權衡。置身這股國際浪潮，教育部此次的新政選擇了一條汲取美國經驗、在地化調整的務實路徑。
細究政策內容，可發現其揉合了「資安」與「未成年保護」兩大治理維度，其內容實質與美國佛羅里達州 2023 年通過的兩部法案高度近似。
資安方面，教育部的作法首先吸納了 SB 258（公務設備禁用應用程式法案） 的機制，該法授權佛州管理服務部（DMS）制定受關注軟體清單，並要求公立機構與大學移除公務設備上的相關軟體及限制連線，這與教育部此次依據數發部高資安風險App清單進行限制存取的路徑，可謂如出一轍。
在保護未成年人的面向，新政則呼應了 HB 379（K-12 校園科技使用法案） 的網路安全條款，HB 379 不僅禁止社群媒體存取，更針對 TikTok 進行了特別且明確的禁止規定，並要求學生了解社群媒體可能帶來的傷害。
新政在限制連結的防護邏輯上呼應了HB 379 法案的同時，不止步於技術限制，重在支援系統和數位韌性。
不同於佛州法案採取限制學生個人設備，本次教育部新政選擇保留了個人設備的彈性，更用教育支援來填補技術管制的缺口。教育部與衛福部聯手布建的四大支持措施，從「不迷小紅書」的素養教材、擴大戶外教育經費，到衛福部的「心快活」心理健康平台，試圖用真實生活的樂趣與專業諮商，來對抗演算法的成癮機制。
更關鍵的是，新政深刻意識到家庭才是數位防線的最後一哩路，沒有像澳洲社群媒體禁令一般繞過家庭直接從政府到兒少，透過推廣家長守護數位工具包，政府增加家長管理時間與過濾內容的技術能力，讓兒少不只是被動地被保護，而是能主動具備辨識風險、自我調節的「數位免疫力」。
合憲性檢驗
面對教育部的新規中限制指定的App存取或侵害「學術自由」或「言論自由」的疑慮，參照2023年美國的Coalition for Independent Technology Research v. Abbott案，新政在法理上具備堅實的防禦空間。
在這起發生於 2023年的訴訟中，由哥倫比亞大學「奈特第一修正案研究所」代表的德州教授們，控告州長限制校園 Wi-Fi 連線 TikTok 的行政命令（後作為SB 1893法案編入德州州法）違憲。原告主張此舉阻礙了關於「演算法偏見」與「虛假訊息」的學術研究，且構成內容審查。然而，聯邦法官 Robert Pitman 駁回了原告的訴訟，其判決邏輯為台灣提供了極具參考價值的憲法座標：
首先，限制的是「工具」，而非「言論」。州法案並未禁止教授研究或討論TikTok，僅是不準使用州政府提供的設備與網路來執行這些行為，不能強迫政府必須開放其內部網路給被認定為高風險的軟體使用。
其次，政府資產管理權的優位性，公務電腦與學術網路屬於「政府財產」而非完全開放的「公共論壇」。政府作為資產管理者，有權拒絕為存在資安疑慮的軟體提供免費的傳輸管道。
最後是存在替代管道。禁令只封了公家路，沒斷私人路，教授與學生仍可切換至個人的 4G/5G 行動數據上網。正因為替代資訊交流管道依然暢通，法案被視為對言論自由的「合理負擔」而非「違憲剝奪」。
依據此標準，台灣教育部針對 TANet 的管制屬於內容中立（Content-Neutral）的規範——它基於資安風險管理，而非針對觀點審查，這符合中度審查標準，即為了推進重要的政府利益（資安）且未過度限制言論自由。
本次教育部新政似乎也汲取了月前內政部以「不配合打詐」為由停止解析、限制接取小紅書一年的教訓，當時的決策因缺乏明確法源依據且限制全體國民存取，被法界質疑於法無據也有違比例原則。相比之下，教育部此次精準將管制範圍限縮於公務與學術網域，避開了對一般公民權利的無差別限制，在手段上更符合比例原則。
未竟之功
儘管教育部此次新政在合憲性與務實性上均展現了平衡感，成功跨出了監管域外平台的重要一步，但若以追求卓越的數位治理標準檢視，本案仍有「未竟之功」亟待補強。
值得注意的是，不管是德州 SB 1893 （Coalition for Independent Technology Research v. Abbott案的訴訟對象）與佛州 SB 258 /HB 379法案，其條文中仍明文保留了例外條款，允許基於學術研究等目的或者經家長/教師同意的豁免機制，儘管其適用範圍被詬病過於狹隘。
當學術網路限制特定平台存取，針對這些平台上假訊息傳播、演算法等主題研究的學者/學生將面臨僅能依賴個人設備/網路的窘境，在研究中無異於自我設限，阻礙了知己知彼的研究量能。
本次教育部以美為師，後人發也可先人至，展現更細緻的治理高度。未來教育部可考慮建立一套研究白名單制度，允許有具體需求的學者/學生在隔離的「數位沙盒」環境下申請使用權限，維護資安保護兒少的同時也減少對於研究便利的妨礙。
抽象來看，不管是月前內政部的禁令還是本次教育部的新政，都是礙於立法院朝野結構下的行政補位，非公用設備、已成年國民和非（數發部）指定平台落在本次新政覆蓋範圍之外，長遠來看，台灣仍需追求如同歐盟《數位服務法》（DSA）般，建立一套數位平台透明化、可審計、可問責的完整法律架構。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
洪耀南專欄：清洗還沒停止 習近平在等待時間換血
張娟芬專欄：喪鐘應當為他們而響
徐淑卿專欄：語言是回家的旅程──讀甘耀明《我的鴉鵲公主》
大S遺照首曝光！ 小S催淚致詞：我媽今天的心洞應該被填滿了
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
吳淡如放棄日本長居權！ 曝要繳國民年金「多得可怕」
藝人、作家吳淡如過去曾大方分享自己在日本買房的經驗，還幫網紅Joeman（翁雋明）分析在日本所看的房產物件。不過她今（4）日po文時，特別提到，還好自己很早就放棄了日本的長居權，「否則每年要繳國民年金多得可怕。」
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。