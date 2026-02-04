從「斷網」到「護網」：教育部新政的務實與未竟之功

教育部針對跟風挑戰、注意力碎片化及潛在資安隱患等風險，宣布啟動校園網路防護新制。東方IC

林知衡／自由業者

教育部於30日召開「當兒少遇上短影音」記者會，針對跟風挑戰、注意力碎片化及潛在資安隱患等風險，宣布啟動校園網路防護新制。參酌國際兒少保護趨勢，並依據《資通安全管理法》及《兒少權益保障法》，針對TikTok、小紅書、微信等六款具高度資安風險應用程式，台灣在公務設備、臺灣學術網路（TANet）及iTaiwan無線熱點範圍內採行「不提供連線服務」之管理措施。教育部稱此舉旨在落實兒少保護，並同步攜手衛福部推動「四大支持措施」，涵蓋媒體素養教育、家長數位工具包及心理健康資源，協助學子建立數位韌性，營造更安心的學習環境。

廣告 廣告

在寒假到來的時間節點上，若將教育部此次針對校園網路環境的規範，置於數位治理的脈絡下審視，會發現這既非一刀切的限制，亦非放任不管，是在權衡資訊安全、教育價值與言論自由後，在現有法律與政治侷限下所邁出的務實一步。

以美為師

面對域外社群媒體監管這道全球性的治理難題，各國政策正處於一種互為實驗場的動態參照中。從美國早期各州發布的行政命令與州法，到聯邦層級《TikTok法案》的強制剝離談判，乃至澳洲近期雷厲風行的社群媒體年齡禁令，無不涉及安全和自由間的艱難權衡。置身這股國際浪潮，教育部此次的新政選擇了一條汲取美國經驗、在地化調整的務實路徑。

細究政策內容，可發現其揉合了「資安」與「未成年保護」兩大治理維度，其內容實質與美國佛羅里達州 2023 年通過的兩部法案高度近似。

資安方面，教育部的作法首先吸納了 SB 258（公務設備禁用應用程式法案） 的機制，該法授權佛州管理服務部（DMS）制定受關注軟體清單，並要求公立機構與大學移除公務設備上的相關軟體及限制連線，這與教育部此次依據數發部高資安風險App清單進行限制存取的路徑，可謂如出一轍。

在保護未成年人的面向，新政則呼應了 HB 379（K-12 校園科技使用法案） 的網路安全條款，HB 379 不僅禁止社群媒體存取，更針對 TikTok 進行了特別且明確的禁止規定，並要求學生了解社群媒體可能帶來的傷害。

新政在限制連結的防護邏輯上呼應了HB 379 法案的同時，不止步於技術限制，重在支援系統和數位韌性。

不同於佛州法案採取限制學生個人設備，本次教育部新政選擇保留了個人設備的彈性，更用教育支援來填補技術管制的缺口。教育部與衛福部聯手布建的四大支持措施，從「不迷小紅書」的素養教材、擴大戶外教育經費，到衛福部的「心快活」心理健康平台，試圖用真實生活的樂趣與專業諮商，來對抗演算法的成癮機制。

更關鍵的是，新政深刻意識到家庭才是數位防線的最後一哩路，沒有像澳洲社群媒體禁令一般繞過家庭直接從政府到兒少，透過推廣家長守護數位工具包，政府增加家長管理時間與過濾內容的技術能力，讓兒少不只是被動地被保護，而是能主動具備辨識風險、自我調節的「數位免疫力」。

合憲性檢驗

面對教育部的新規中限制指定的App存取或侵害「學術自由」或「言論自由」的疑慮，參照2023年美國的Coalition for Independent Technology Research v. Abbott案，新政在法理上具備堅實的防禦空間。

在這起發生於 2023年的訴訟中，由哥倫比亞大學「奈特第一修正案研究所」代表的德州教授們，控告州長限制校園 Wi-Fi 連線 TikTok 的行政命令（後作為SB 1893法案編入德州州法）違憲。原告主張此舉阻礙了關於「演算法偏見」與「虛假訊息」的學術研究，且構成內容審查。然而，聯邦法官 Robert Pitman 駁回了原告的訴訟，其判決邏輯為台灣提供了極具參考價值的憲法座標：

首先，限制的是「工具」，而非「言論」。州法案並未禁止教授研究或討論TikTok，僅是不準使用州政府提供的設備與網路來執行這些行為，不能強迫政府必須開放其內部網路給被認定為高風險的軟體使用。

其次，政府資產管理權的優位性，公務電腦與學術網路屬於「政府財產」而非完全開放的「公共論壇」。政府作為資產管理者，有權拒絕為存在資安疑慮的軟體提供免費的傳輸管道。

最後是存在替代管道。禁令只封了公家路，沒斷私人路，教授與學生仍可切換至個人的 4G/5G 行動數據上網。正因為替代資訊交流管道依然暢通，法案被視為對言論自由的「合理負擔」而非「違憲剝奪」。

教育部針對小紅書等應用軟體的管制，是在權衡資訊安全、教育價值與言論自由後，在現有法律與政治侷限下所邁出的務實一步。圖片由鏡週刊提供

依據此標準，台灣教育部針對 TANet 的管制屬於內容中立（Content-Neutral）的規範——它基於資安風險管理，而非針對觀點審查，這符合中度審查標準，即為了推進重要的政府利益（資安）且未過度限制言論自由。

本次教育部新政似乎也汲取了月前內政部以「不配合打詐」為由停止解析、限制接取小紅書一年的教訓，當時的決策因缺乏明確法源依據且限制全體國民存取，被法界質疑於法無據也有違比例原則。相比之下，教育部此次精準將管制範圍限縮於公務與學術網域，避開了對一般公民權利的無差別限制，在手段上更符合比例原則。

未竟之功

儘管教育部此次新政在合憲性與務實性上均展現了平衡感，成功跨出了監管域外平台的重要一步，但若以追求卓越的數位治理標準檢視，本案仍有「未竟之功」亟待補強。

值得注意的是，不管是德州 SB 1893 （Coalition for Independent Technology Research v. Abbott案的訴訟對象）與佛州 SB 258 /HB 379法案，其條文中仍明文保留了例外條款，允許基於學術研究等目的或者經家長/教師同意的豁免機制，儘管其適用範圍被詬病過於狹隘。

當學術網路限制特定平台存取，針對這些平台上假訊息傳播、演算法等主題研究的學者/學生將面臨僅能依賴個人設備/網路的窘境，在研究中無異於自我設限，阻礙了知己知彼的研究量能。

本次教育部以美為師，後人發也可先人至，展現更細緻的治理高度。未來教育部可考慮建立一套研究白名單制度，允許有具體需求的學者/學生在隔離的「數位沙盒」環境下申請使用權限，維護資安保護兒少的同時也減少對於研究便利的妨礙。

抽象來看，不管是月前內政部的禁令還是本次教育部的新政，都是礙於立法院朝野結構下的行政補位，非公用設備、已成年國民和非（數發部）指定平台落在本次新政覆蓋範圍之外，長遠來看，台灣仍需追求如同歐盟《數位服務法》（DSA）般，建立一套數位平台透明化、可審計、可問責的完整法律架構。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

洪耀南專欄：清洗還沒停止 習近平在等待時間換血

張娟芬專欄：喪鐘應當為他們而響

徐淑卿專欄：語言是回家的旅程──讀甘耀明《我的鴉鵲公主》

大S遺照首曝光！ 小S催淚致詞：我媽今天的心洞應該被填滿了