從「更大的民主」到「在野獨裁」賴清德名詞庫又更新 網酸：會納入公民課本？

總統賴清德。（圖／資料照片，圖源：翻攝自總統府Flickr）





總統賴清德發布影片向國人發表談話，除了力挺行政院拒絕副署《財劃法》，還砲轟藍白正把台灣推向「立法濫權、在野獨裁」。不過學者直言，相關說法屬政治語言，欠缺憲政與學理基礎，所謂「在野獨裁」並不成立，只是隨便喊喊的政治口號。

PTT網友酸，賴清德創造了很多名詞，大罷免期間提出「不是表決多數贏就可以」、「民主的紛爭要用更大的民主來解決」，如今發明「在野獨裁」金句，好奇表示會納入公民課本嗎？

底下嘲諷「這個島有40％蠢蛋會信」、「倒是可能納入民防教材」、「說給死忠的聽，可惜台灣死忠綠的人多」、「建議綠委先提案修法，以後投票票少的贏」。

文化大學國發所兼任教授曲兆祥直言，「在野獨裁」一詞屬於政治語言，沒有任何學理意義。他指出，民主制度下，國會多數本就代表主要政治力量，若以賴清德的邏輯，美國聯邦政府今年曾因預算僵局停擺40多天，是否也能稱為「在野獨裁」，顯然不合邏輯。

曲兆祥進一步指出，我國為半總統制國家，並非內閣制，制度設計上不可能出現「國會獨裁」，更不存在所謂「國會多數黨獨裁」。若真要談獨裁風險，權力更集中於行政體系，而非立法院。

他認為，將政治攻防簡化為「在野獨裁」的指控，充其量只是政治口號，「喊給支持者聽」，缺乏制度與憲政層面的嚴謹論述，恐無助於理性公共討論。

