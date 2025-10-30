從「根源」防堵豬瘟 張麗善喊話中央：全面禁廚餘養豬

雲林縣長針對非洲豬瘟爆發一事，對中央政府提出建議。（圖／雲林縣政府）





台灣目前正面臨非洲豬瘟的衝擊，禁宰令讓許多商家「無豬可賣」、豬農心血付之一炬。雲林縣長張麗善今（30）日在議會接受質詢時，她強調中央政府應該展現杜絕非洲豬瘟的決心，禁止廚餘進入養豬場，不能為了8%吃廚餘的豬，威脅整個台灣的養豬產業。她也呼籲中央政府，推動一縣市一廚餘資源化的處理廠，讓廚餘變成肥料，用肥料滋養土地，將這次非洲豬瘟的危機變為產業轉型升級，朝環境永續邁進。

張麗善指出，全台灣目前以廚餘當作飼料只占全台的豬隻約有46萬頭，是全台豬隻總數的8%左右，她呼籲防禦非洲豬瘟的政策不能被這46萬頭吃廚餘的豬「綁架」，影響整個養豬產業的安全。

張麗善強調，雲林縣是全國最大的養豬縣，已經嚴格執行防疫措施，禁止廚餘進到養豬場，但這次台中爆發非洲豬瘟，對雲林的豬農也造成很大的衝擊，養豬產業蒙受重大的損失。

張麗善認為，從源頭管理才是有效杜絕豬瘟的「根本防線」，唯有明確禁止用廚餘養豬，從根本上杜絕豬瘟風險，才是防止非洲豬瘟傳入最有效的關鍵方式。她也建議中央採取更有前瞻性的思維，推行廚餘資源化處理，將廚餘轉化為有機肥，可以處理掉廚餘，又能減少化學肥料使用，這樣一來既守護了產業的安全，也促進了環境永續。