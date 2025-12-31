從「洋助人」變「家人」！ 黃敬雅、蘇致榮建請頒發台鋼魔鷹榮譽市民

黃敬雅(左)與蘇致榮(右)建請高雄市政府研議頒發榮譽市民證書予中職台鋼雄鷹陣中洋砲魔鷹。 圖：蘇致榮/提供

[Newtalk新聞] 中華職棒台鋼雄鷹深耕高雄兩年，陣中洋砲魔鷹(Steven Moya)不僅以驚人的全壘打火力改寫聯盟紀錄，更以職業精神成為這座城市的英雄。為感謝其對高雄體育與城市行銷的巨大貢獻，高雄市議員參選人黃敬雅(前鎮、小港區)與蘇致榮(鳳山區)昨(30)日聯合在社群發文，正式建請高雄市政府依據《高雄市榮譽市民頒發要點》，研議頒發榮譽市民證書予魔鷹，讓這位高雄的新驕傲，從此將這裡視為真正的家。

運動員出身的蘇致榮指出，作為台鋼雄鷹創隊初期的核心洋將，魔鷹這兩年的表現有目共睹，他不只是一位強打者，更展現頂尖職業選手的自律與態度，而他屢創紀錄的全壘打不只是冷冰冰的數據，更是點燃高雄棒球熱潮的火種。蘇致榮強調，魔鷹的成就正是協助高雄市推展體育發展著有績效，給予榮譽市民身份，是對專業運動員的最高敬意，也是肯定職業運動對城市發展的價值。

黃敬雅則從城市溫度的角度感性表示，魔鷹雖是外籍選手，卻積極融入台灣文化，展現對高雄的高度認同，特別是他在球季中遭遇親人離世的打擊時，仍選擇忍痛為球隊、為高雄奮戰，這份堅毅的情操感動了無數市民。黃敬雅認為，高雄應展現港都的包容與熱情，透過頒發榮譽市民，告訴魔鷹及其家人「高雄不只是工作的地點，更是你們能安心生活的第二故鄉。」

兩人共同提出「提升城市能見度」、「帶動鷹迷觀光經濟」、「深化國際人才歸屬感」三大具體理由，並強調，高雄市民企盼多年終於迎來屬於自己的主場球隊，魔鷹的故事更帶給市民無數感動與正面啟發，期盼市府能採納建議，展現高雄「熱情、友善、重視人才」的城市高度，讓這段「城市愛鷹雄」的佳話得以實現。

