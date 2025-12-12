生活中心／綜合報導

2025基隆ESG城市永續發展論壇，11號登場，這次以"海洋出發的永續城市"為核心，攜手產業專家、學者以及在地行動者，一起探索永續發展，要讓永續真正走入社區。

活動主持人：「友善基隆永續基隆。」2025基隆ESG城市永續發展論壇，順利展開，以"從海洋出發的永續城市"為核心，攜手中央部會、產業專家、學者以及在地行動者，一起探索基隆在永續治理上的最新進展。

從「海洋」出發 基隆ESG城市永續發展論壇 邁向淨零減碳

2025基隆ESG城市永續發展論壇，11日登場。（圖／民視新聞）

基隆市環保局長馬仲豪：「基隆市如果以100輛摩托車來講，有13輛車是電動機車，這個車口數的比例，以全台灣來說，是密度最高的比例。」當然就是要讓城市碳排，減少再減少。論壇邀請了五大領域專家，除了解析淨零的行動路徑外，也有專家分享打造韌性城市策略等等。

2025基隆ESG城市永續發展論壇，此次以"從海洋出發的永續城市"為核心。（圖／民視新聞）



基隆市長謝國樑：「我們其實非常注重，基隆市城市一定要乾淨，所以我們也提出了更多政策配套，包括罰鍰也提升了，當然提升罰鍰，並不是我們主要的目的，我們目的還是希望說，城市要乾淨。」論壇不只是檢視政策進程的平台，也象徵城市轉型的重要節點，讓永續真正走入社區。

















