從「熊孩子」回歸男神！崔振赫2月登台慶生 敲碗粉絲推薦隱藏版美食

崔振赫將來台舉辦見面會。寬宏藝術提供

南韓大勢演員崔振赫（최진혁）將於2026年2月1日 （日）於Legacy TERA舉辦「CHOI JIN HYUK 2026 LIVE in Taipei <Always You>」，對於能有機會再來台灣與粉絲見面，他開心表示，之前來台灣的幸福回憶至今仍鮮明，沒想到轉眼間已經過了一年半的時間，能再次受邀真的感到非常榮幸，為了那些沒有忘記我，並一直等待著我的粉絲們，正在準備更好、更多元的面貌和特別的舞台，這次也有很多驚喜要帶給大家，可以好好期待一下，能在2月之初就與台灣粉絲們一同開啟，感到非常開心！見面會門票將於1月5日（一）中午12:00開賣！

崔振赫自2006年出道，憑藉多部經典韓劇《她的日與夜》、《隧道》、《繼承者們》等，展現出深厚且多變的演技實力，成功塑造出許多令人印象深刻的角色，近期因參與南韓知名綜藝節目《我家的熊孩子》，展露出反差十足的呆萌魅力，讓觀眾看見螢幕之外的另一面，也因此再度圈粉無數。在這樣高人氣與關注度持續升溫之下，崔振赫也將在1月17日帶來全新主演人氣網漫改編戲劇《理事長和我的祕密關係》，與南韓演員吳漣序合作，兩人之間的化學反應備受粉絲期待！

崔振赫聽說大腸麵線很有名。寬宏藝術提供

崔振赫因工作曾多次訪台，但一直沒有機會好好感受台灣當地的人文特色，他表示，心裡其實覺得很可惜，因為到目前為止，都只是因為演出或MV拍攝等預定行程才來台灣，所以希望這次不再只是侷限於拍攝或工作場地，而是能到處逛逛、感受台灣風情的巷弄和夜市小吃，至於食物，聽說大腸麵線很有名，想去好吃的店親自品嚐一下，如果還有機會，也很希望能去粉絲們透過SNS推薦的隱藏版在地美食店，最重要的是，與粉絲們在同一個空間度過愉快時光後吃的台灣美食，感覺會是世界上最美味的，很期待！

崔振赫生日前來台，剛好可以與台灣粉絲一同慶生。寬宏藝術提供

出道近20年，累積無數令觀眾印象深刻的影視作品，對於一路陪伴左右的歌迷，崔振赫也感性表示，真心感謝台灣的粉絲們，一直以來不變的支持與應援，這次的演出剛好接近2月9日的生日，對我來說，就像是「提前收到最棒的生日禮物」，也希望大家能多多支持2月1日為各位準備的舞台，並喜愛即將在1月17日公開的電視劇《理事長和我的祕密關係》，期待在2月1日能以最佳狀態與大家相見，共同創造難忘的回憶，真的感謝大家！

崔振赫見面會主視覺海報。寬宏藝術提供



