從「爭道」到「共好」 善化國中推開圍牆 讓路給行人打造安全通學

從「爭道」到「共好」，善化國中推開圍牆，讓路給行人打造安全通學廊帶。 （教育局提供）

記者林雪娟／台南報導

從「爭道」到「共好」！ 善化國中推開圍牆， 讓路給行人打造安全通學廊帶。位於台19甲線、鄰近南科主要幹道的善化國中，長期受車流壅塞與視線死角影響，人車爭道情形明顯，經學校向交通部公路局提案、由市府爭取補助，歷經規劃、設計與施工，順利完工啟用。

新步道鋪面平整且更為寬敞，並結合綠化與避車彎設計，通學安全與接送動線同步改善，獲師生與家長好評。教育局表示，市府重視學童通學安全與校園周邊交通改善，自市長黃偉哲上任以來，已投入超過十三億元經費，改善全市超過百所學校的步道與接送動線。善化國中位於連結麻豆與南科的重要要道，車流量大，此次工程不僅消弭長期交通疑慮，也使校門景觀更為開闊，兼顧安全、美觀與生態。

善化國中案總經費為二０五０萬元，重點包括東側圍牆內縮、拆除老舊停車棚與警衛室、增設避車彎與學生等候區，並採用透水磚鋪面與綠建材，兼顧排水、環保與景觀；完工後，人行空間拓寬、動線清楚，家長臨停接送更有秩序，通學尖峰安全性明顯提升。善化國中指出，透過圍牆內縮與動線重整，已有效改善圍牆外凸、電桿林立與視線死角等問題，而更新校門與警衛室，也融入在地意象，更具門面效果。