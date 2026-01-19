從「獎助學金到手作療癒」社宅打造有溫度的生活場域

【警政時報 張家燁／新竹報導】為促進社會住宅住戶之間的交流互動，並培養親子共同參與、感受生活美學與綠色療癒體驗，新竹縣市大管家房屋管理於上週六（17日）共同主辦「社會住宅親子多肉植物組盆DIY」活動，於中興社區活動中心溫馨舉行，邀請多組社會住宅家庭一同參與，透過手作體驗共創美好親子時光。

社會住宅親子多肉植物組盆DIY活動現場，家長陪同孩子挑選多肉植物與盆器，透過手作體驗學習植栽照顧知識，在互動中增進親子情感連結。（圖/記者張家燁翻攝）

活動由「社宅獎助學金頒發典禮」揭開序幕，大管家房屋管理表示，設置社會住宅獎助學金的初衷，在於支持社宅家庭子女於穩定的居住環境中安心求學、探索潛能，同時肯定莘莘學子積極進取的學習態度與努力成果，期勉孩子們在未來求學與人生道路上勇敢築夢、發揮所長，成為為社會帶來正向影響的溫暖力量。

廣告 廣告

「社會住宅親子多肉植物組盆DIY」活動圓滿舉行，大管家房屋管理與社會住宅家庭大合照，展現社宅推動親子共學、共樂與社區凝聚的溫馨成果。（圖/記者張家燁翻攝）

緊接著展開的「親子多肉植物組盆DIY」活動，以「親子共學、共創、共樂」為核心理念規劃，在專業講師帶領下，家長與孩子們一同挑選喜愛的盆器與多肉植物，從覆土、植栽到點綴裝飾，逐步完成專屬的多肉組盆作品，過程中，孩子不僅學習多肉植物的特性與日常照顧知識，也在實作中培養耐心與美感；家長則透過陪伴與互動，深化親子情感連結。完成的多肉植栽由家庭帶回家中，象徵這份快樂與陪伴，持續在生活中慢慢成長、發酵，活動尾聲並安排茶敘交流時光，讓住戶彼此分享生活點滴，營造溫暖友善的社區氛圍。

大管家房屋管理指出，期盼透過多元親子活動，深化社會住宅的整體價值，讓社會住宅不只是居住空間，更是促進家庭成長與人際互動的重要平台，未來也將持續辦理各類生活教育與親子活動，落實社會住宅關懷精神，打造安心、共好、共學的理想生活場域。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告