從一碗拉麵到一整套制度：麵屋一燈為何將海外發展交給台灣的阿爾法餐飲？
阿爾法餐飲集團取得「麵屋一燈」全球專屬授權。左為麵屋一燈品牌創辦人坂本幸彥、右為阿爾法餐飲創辦人賴三禹。（圖片來源：阿爾法餐飲提供）
採訪・撰文＝林玉婷
2016年，來自東京葛飾區的拉麵名店「麵屋一燈」進軍台灣，在台北南京東路開出首店，主打濃厚卻層次分明的雞白湯拉麵和魚介系沾麵，迅速在台灣拉麵市場中建立辨識度。
2022年，品牌在台灣的營運正式由旗下擁有知名火鍋品牌「雞湯大叔」的阿爾法餐飲集團接手，雙方重新啟動的第一家門市，選在新光三越信義A11。也正是在這個地點，讓麵屋一燈創辦人坂本幸彥社長第一次真正放下心來。
「那天開幕，現場排了好幾百人，其實我一開始是有點擔心的，」坂本回憶，「但我看到阿爾法的團隊非常冷靜、有秩序地把整個服務流程完成，那一刻我就覺得，這是一個可以放心交付的團隊。」
這份「放心」，並不只關乎一家門市的營運，而是為後續更關鍵的合作決定鋪路。
麵屋一燈與阿爾法餐飲合作的第一家店在新光三越信義A11，長長百人人龍能夠被有次序地服務到位，讓創辦人坂本幸彥對台灣團隊刮目相看。（林玉婷攝）
麵屋一燈幾乎全包的授權模式，把整個海外體系交出去
2026年1月15日，阿爾法與麵屋一燈及其系列品牌（包含豚骨一燈、麵屋燈郎）簽下在既有授權市場以外的「全球專屬授權協議」。這並非一般的品牌代理權，而是幾乎是全包式的完整授權權利架構。
授權範圍不只涵蓋海外直營與加盟展店，更包含商標使用、區域授權與再授權、品牌管理、國際行銷推廣，以及核心湯底技術與關鍵原料的獨家供應權；同時也延伸至實體零售與電商等多元銷售形式，整合了系統化授權和供應鏈管理。
換言之，未來麵屋一燈及其系列品牌走向海外，從「怎麼開店、用什麼湯底、如何確保味道一致」，到「產品能不能進入零售與電商通路」，幾乎整套營運與擴張權限，都交由阿爾法餐飲統一規畫與執行。坂本不再需要逐一面對各個海外合作對象，而是選擇在合約架構下，將海外體系的主要授權與執行權，交由一個已被他驗證過的團隊負責。
這樣的授權結構，本身就是一種高度的信任指標。
坂本回顧一開始跟阿爾法談合作時，他的要求極為簡單。「我沒有特別指定他們該怎麼訓練人，」坂本說，「我只跟他們說，希望能做出和日本一樣的品質。」最後的成果顯示，「老實說，我覺得他們的團隊訓練得非常好，好到我都會想把這些人帶回日本一起工作。」坂本笑著說。
阿爾法餐飲與麵屋一燈簽署全球專屬授權協議，不僅確立阿爾法作為麵屋一燈海外唯一授權發展者的關鍵角色，也為雙方未來全球布局奠定深厚基礎。（圖片來源：阿爾法餐飲提供）
為什麼阿爾法願意重押集團資源？
在阿爾法餐飲創辦人賴三禹眼中，坂本是一位「非常清楚自己在堅持什麼」的社長。無論是在湯頭結構、風味平衡，還是對品質穩定度的要求，坂本關心的從來不是短期話題或擴張速度，而是這套味道能不能被長期、被一致地重現。坂本對料理與品牌的態度，與阿爾法本身的經營邏輯高度一致，是真正讓他決定投入集團資源、以長期合作夥伴角色承接麵屋一燈海外發展的關鍵。
賴三禹形容，「他不是那種會跟你說『趕快多開幾家』的品牌方，」坂本反而反覆確認的是：味道是不是到位？現場能不能穩定出餐？團隊能不能理解這套風味背後的邏輯？
這樣的對話方式，讓阿爾法判斷，麵屋一燈並不是只適合短期操作的授權品牌，而是值得為它搭建一整套制度的對象。也正因如此，阿爾法並非以單店或單市場的角度看待合作，而是選擇從一開始就承接更高責任的角色，包括核心原物料的集中管理、技術標準的轉譯，以及未來不同市場的風味指引，把原本存在於職人手藝中的堅持，轉化為可以被團隊理解、被制度支撐的能力。
這也解釋了為什麼阿爾法願意投入集團層級的資源，成為麵屋一燈最密切、也最長期的合作夥伴。因為他們看到的，不只是一碗好吃的拉麵，而是一個少數仍把「做對」放在「做快」之前的品牌體系。
從限定拉麵，看見技術如何被轉譯與落地
坂本並非典型拉麵學徒出身，原本所學是法式料理。對他而言，料理不是單一風味的堆疊，而是一套可以被拆解、被控制、也必須被穩定重現的結構。這樣的廚藝背景，與擁有近30年法餐經驗、擔任飯店主廚多年的阿爾法餐飲首席料理長陳之穎不謀而合。
這次台日合作推出的限定泡系拉麵，正是一個具體案例。兩人之所以能快速對焦，與彼此相近的料理訓練背景有關。陳之穎同樣出身法餐體系，習慣從「結構」而非單一味道思考料理。他指出，一般拉麵流派很容易讓某一個味型被放大，但法餐思維反而會刻意避免單一風味失控，追求整體平衡。
陳之穎回憶，與坂本的研發討論，並非從配方細節開始，而是先確認整體方向與季節主題，再透過反覆測試逐步收斂，每一款拉麵都會在通過坂本的實際操作與調整後才會推出。
從高級法餐轉向協助餐飲集團研發的歷程，對陳之穎而言，真正的挑戰不在於是否使用高端技法，而在於能否讓這些技法以及好的食材進入日常價格帶，並在高轉速營運中穩定出餐。陳之穎強調：「阿爾法的公司理念就是『沒有辦法落地的方案，都不是好方案』。」這也推使他不斷精進研發。
以這次泡系拉麵為例，長時間熬煮的雞豚湯底本身風味濃厚，如果直接強調，很容易壓過整體層次。因此團隊選擇引入法式洋芋泥的概念，將其打成泡泡，作為風味之間的緩衝層。「洋芋泥本身味道很淡，再加上雞豚湯，以及加上檸檬片點綴，整體就會回到比較平衡的狀態。」陳之穎表示。
坂本幸彥親自示範本季麵屋一燈合作限定口味「泡系逸品！燒豚棒腿拉麵」，以氮氣瓶擠出的細緻薯泥，有如一床奶香棉被覆蓋在雞豚湯底之上，搭配視覺感強烈、肉質柔嫩的豬棒腿。（林玉婷攝）
肯定台灣團隊研發能力，麵屋一燈風味結構下的創新挑戰
對坂本而言，這次泡系拉麵的研發，並不只是一次海外限定企劃，而是一個能重新檢視麵屋一燈風味結構的過程。他指出，泡系形式本身並不是為了追求新奇，而是讓原本厚重的湯體，有更多層次的出口。「拉麵的湯頭如果只有一種風味，其實很容易膩，」坂本談到，「透過泡泡的形式，把香氣、油脂與口感拆開，反而能讓整體變得更立體，也更耐吃。」
這樣的觀點，與他一貫強調的「平衡」高度一致。在他的理解中，好的拉麵並不是把某一種味道推到最強，而是讓不同元素在口中輪流出現，留下節奏感。這次與阿爾法團隊共同完成的版本，正好提供了另一種實現方式。
坂本坦言，這次研發成果已被他納入麵屋一燈內部的技術討論之中，未來不排除回到日本體系中，作為限定商品或技術變化的參考版本。「不是每一個海外版本都適合帶回日本，」坂本說得很直白，「但這次的完成度，已經高到我會想讓日本的團隊也實際做一次、重新思考我們的呈現方式。」
這樣的回流思考，也再次顯示這段合作關係的本質，阿爾法的研發能力並不只是直接複製日本的一端，而是能夠參與、甚至反饋品牌核心技術的研發場域。對麵屋一燈而言，這正是他願意把海外發展重心交給阿爾法的重要原因之一。
供應鏈集中管理，讓風味成為制度的一部分
目前麵屋一燈在日本有6家（含直營＆加盟）、台灣9家（阿爾法代理）、泰國1家（其他代理商），旗下「豚骨一燈」在越南也有其他代理商開出1家。因此在泰國與越南之外的所有國家，都由阿爾法取得授權。
在接下來的海外布局上，阿爾法選擇先從穩定供應鏈結構下手。賴三禹說明，原物料會被清楚分為兩類：湯底、醬汁、香料油與麵條等核心原物料，將由台灣集中製作並供應海外市場；雞肉、蔬菜等生鮮食材，則依各地條件在地採購。透過冷凍技術，核心原物料能穩定保存與運輸，確保不同市場仍維持在同一條風味軸線上。
這樣的設計，也讓阿爾法得以累積海外經驗。旗下拉麵品牌「雞湯桑」已率先在新加坡開出首家門市，供應鏈與營運模式都已實際運作。以此為基礎，麵屋一燈最快也有望在2026年於新加坡開出第一家海外示範店，作為後續拓展東南亞、乃至北美與歐洲市場的測試節點。
「我們不急著一次開很多家，」賴三禹強調，「先確認整套系統在不同市場都能成立，才有往下一步走的意義。」
拉麵的終點，不只是好吃
在訪談尾聲，坂本談到他心中「好的拉麵」定義時，他深思後回答：「好的拉麵，不只是好吃，」他說，「價格、味道、吃之前的期待感，還有吃完之後的滿足感，這幾件事都要取得平衡，才可能長久經營。」
從2016年進入台灣，到如今把海外發展幾乎全數交付給台灣團隊，麵屋一燈與阿爾法餐飲的合作，講的不是單一品牌的國際化，而是一個更現實的產業命題： 當料理專業被轉化為制度、供應鏈與執行力，品牌才有可能真正走得遠。
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 18 小時前 ・ 8則留言
攀登101全球直播！Netflix「一招」不讓墜落畫面播出
體育中心／李明融報導全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）挑戰徒手攀登台北 101，這場高風險挑戰全程將由Netflix進行獨家直播。他將在沒有安全防護的情況下登上台北101頂端，全世界都為這項壯舉屏息以待，不過外界擔心如果他不幸墜落，畫面是否會立刻傳到全世界，對此Netflix已經做好防範措施。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 32則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 38則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 23 小時前 ・ 11則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 91則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 59則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 126則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
聯發科發爐！00929問鼎20元大關 今年績效狠甩0056、00878
IC 設計一哥聯發科（2454）強攻漲停，高股息 ETF 族群也像「挖到黃金」。其中，重壓科技股的復華台灣科技優息（00929）今（23）日盤中一度觸及 19.97 元，距離20 元整數大關僅剩一跳之遙，這也是00929繼2024年7月以來，睽違一年半首度挑戰20元。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 2 小時前 ・ 22則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 18則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 61則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 70則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 64則留言