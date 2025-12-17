「從一碗燴飯開始的情誼」78歲常客兩天沒來... 主廚憑直覺上門聽見微弱求救聲

美國佛羅里達州彭薩科拉一間餐廳，因員工留意到熟客異常缺席，及時上門查看並成功救援，展現社區間難得的人情溫度。（翻攝自CBS News）

在餐廳裡被記住的，不只有餐點口味，還有每天準時出現的身影。美國佛羅里達州彭薩科拉一名餐廳廚師，因察覺熟悉的老顧客突然消失，憑著一股不安親自前往對方住處查看，意外發現對方倒地受傷，及時通報救援，成功挽回一條性命。這段發生在日常裡的善意行動，也讓當地社區看見人與人之間的深刻連結。

每天兩次、同一份餐 78歲常客成了「家人般的存在」

綜合《CBS新聞》《華盛頓郵報》與《彭薩科拉新聞報》等外媒報導，事件發生在連鎖餐廳 Shrimp Basket。78歲的查理・希克斯長年獨居，幾乎每天固定2次到餐廳報到，總是點同一份餐點——不附餅乾的燴飯與海鮮濃湯。

對餐廳員工而言，這樣的規律早已超越「顧客」層級。負責掌廚的 唐奈爾・斯托爾沃斯 形容：「我們一開門，他通常就會出現，從來沒有例外。」

連續缺席引起警覺？送餐卻始終無人應門

然而，去年（2024）9月的一個週末，這份「例外」真的發生了。希克斯一連兩天未現身，讓店內員工察覺不對勁。聯繫後才得知，希克斯因身體不適暫時無法外出，並請餐廳主管丹妮絲・蓋洛威將餐點放在家門口，以避免接觸。

餐點連續送了兩天，卻始終未見對方回應。這份沉默，讓斯托爾沃斯心中的不安愈發強烈。

一個轉身前的念頭 成了救命的關鍵時刻

就在上班時段，斯托爾沃斯決定中途離開餐廳，親自前往希克斯住處查看。他不斷敲門，正準備放棄離開時，屋內傳來微弱的求救聲。

為何餐廳員工能及時救人？熟客文化如何成為生命防線

「我聽到有人在說『幫幫我』」斯托爾沃斯事後回憶。他立刻進屋查看，發現希克斯倒在地上，狀況不明，隨即協助通報送醫。

醫院檢查後確認，希克斯有2根肋骨骨折，並出現嚴重脫水情形，若再延誤，後果恐不堪設想。

從餐桌到生活 關心沒有在送醫後結束

事件之後，Shrimp Basket 團隊並未就此停下腳步。除了持續為希克斯準備熟悉的餐點，也協助他搬到餐廳附近的新公寓，讓生活起居與復健更加便利。

美國餐廳日常裡的溫暖時刻：顧客關係能走多遠？

當希克斯康復後再次走進餐廳，斯托爾沃斯笑著對他說：「很高興你回來了，老朋友。」希克斯則回應：「我們之間有一種說不上來的連結。」

斯托爾沃斯也形容這位老顧客，「像是叔叔、爺爺，又是最好的朋友，三種身分合在一起。」

餐廳聲明：這就是我們相信的價值

事後，Shrimp Basket 發表聲明指出，品牌核心理念之一是「以人為本」，鼓勵員工在日常中關心顧客與社區。聲明中也表示，斯托爾沃斯的行動正體現了這項精神。

故事傳開後，其他分店員工也分享自己與熟客之間的互動經驗，「每家店，似乎都有一位屬於自己的『希克斯先生』。」

