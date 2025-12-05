從「種草神器」到詐騙溫床！一文看懂小紅書爭議 真正被禁原因曝光

政治中心／程正邦報導

小紅書不配合打詐，遭內政部禁1年。（圖／AI示意圖）

「小紅書」這個源自中國的生活方式分享平台，近年來以其獨特的「種草」（推薦）文化，迅速在年輕族群中爆紅，尤其在美妝、時尚、旅遊等領域擁有巨大的影響力，甚至被譽為「中國版Instagram」。然而，在累積了數百萬的台灣用戶後，它近期卻因嚴重的資安疑慮和詐騙亂象，遭台灣內政部下令暫行封鎖一年，使得這款流量龐大的應用程式陷入巨大的爭議漩渦。

小紅書網頁版已經被封鎖。（圖／翻攝自小紅書）

小紅書的發跡：從購物攻略到生活百科

小紅書於2013年在中國上海創立，最初的定位是提供海外購物指南和購物心得分享的社群平台。它巧妙地整合了「圖片/文字分享」的社群功能與「電子商務」的購物功能，讓用戶在分享產品的同時，也能直接在平台內進行交易。這種「社群帶動消費」的模式，讓小紅書迅速抓住了以都會女性為主的消費者群體。

廣告 廣告

隨著平台發展，小紅書的內容逐漸從單純的購物心得，擴展到美食、穿搭、旅遊攻略、健身、甚至學習技巧等各類生活方式的「筆記」分享。這種基於真實體驗分享的內容生態，讓它成為許多中國年輕人搜尋潮流資訊、解決生活問題的首選工具。目前小紅書在台灣估計擁有超過300萬用戶，其影響力可見一斑。

小紅書淪為中共統戰工具，充斥「回歸祖國」的短視頻，連國台辦都為小紅書發聲。（圖／記者許雅惠攝影、翻攝自國台辦微博）

爭議與風險：內容失控、資安疑慮與法律真空

儘管小紅書風靡一時，但其背後的爭議與風險始終如影隨形。

一、內容亂象與虛假宣傳

在平台高速成長的過程中，內容的真實性屢遭質疑。小紅書曾因行銷類「筆記」中存在代寫、造假、炫富等現象被媒體廣泛報導。早在2017年，就有用戶爆料小紅書涉嫌販售假商品；2019年，平台更被發現存在大量涉及菸草販賣和賣假藥的「軟文」廣告，引發中國監管部門多次介入並施以罰款。這種「軟文」暗藏非法廠商廣告、誇大虛假宣傳的現象，導致社會亂象頻生，甚至被部分人士批評為「充滿怪力亂神與奇幻特質的社會亂源」。

民進黨表示，支持警方依法打詐、保護資安，不能給不回應執法要求的小紅書特別待遇。（圖／翻攝自民進黨臉書）

二、資安檢測全數未合格的警鐘

另外小紅書也藏著嚴重的資安風險與詐欺犯罪問題。內政部警政署刑事局指出，國家安全局進行的資安檢測中，小紅書APP在包含違反個資權限等15項指標中「全數未合格」。其涉及的六大高度風險包括：蒐集相簿、通訊錄、定位等敏感資訊、要求過度權限、可能擷取生物特徵、資料回傳中國伺服器流向不透明，以及背景資料持續傳輸等。

陳沂質疑臉書與LINE比小紅書詐騙還要多，卻沒被禁。（圖／翻攝自陳沂臉書）

三、詐騙案件失控與法律真空

資安漏洞的同時，小紅書儼然成為詐騙犯罪的高危險場域。刑事局統計顯示，自去年以來，小紅書已涉入1,706件詐騙案件，造成國人財損高達近新台幣2.5億元。詐騙手法包括假網拍、假投資、假交友等，利用平台「真實分享」的特性來降低用戶警覺心。

更關鍵的是，小紅書的母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司並未在台灣設立法律代表人，且對於台灣官方要求提供偵辦所需資料的發函，迄今均「已讀不回」，形成執法上的「法律真空」。內政部強調，所有在我國境內提供服務的平台均須符合台灣法律規範並接受管轄，面對小紅書這種「視台灣法律為無物」的態度，政府最終依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條緊急規定，宣布對其執行「網際網路停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年。

內政部4日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，宣布即日起對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」。（圖／取自內政部官網）

四、國家安全與認知作戰的擔憂

最核心的爭議來自於其作為中國平台的政治屬性與國安風險。 今年５月，有「習近平國師」之稱的中國上海復旦大學教授張維為在武漢大學發表演講時公開表示，台灣年輕人熱衷小紅書，有助於中國未來治理台灣，會比治理香港容易。官方定調高度懷疑： 此番言論立刻引起國內外媒體關注。

陸委會主委邱垂正表態，對小紅書、抖音等平臺是「統戰工具」抱持高度懷疑，並認為從法制面規管已到「非常必要的關鍵點」（。許多人擔憂，小紅書透過看似無害的美食、旅遊筆記，進行「慢性統戰」，長期且潛移默化地輸出特定意識形態和價值觀。

作為中國平台，小紅書的內容審查制度被質疑與中國的言論審查系統同步。台灣網紅閩南狼（陳柏源）曾有 23 萬粉絲，卻因言論不符平台政治立場而「一夕之間遭無情封鎖」。

復旦大學教授張維為曾宣稱，不少台灣年輕人愛用小紅書，他相信統一台灣後「會比治理香港還要容易」。（圖／翻攝自張維為微博）

封鎖的衝擊與未來觀察

內政部的封鎖命令雖然有效阻止了小紅書在台灣網路環境下正常運作，但對超過300萬用戶及依賴其進行營銷的微型電商業者產生巨大衝擊。這一事件不僅是社群平台內容與法規監管的衝突，也再度掀起了關於兩岸網路平台在台資安與國安風險的討論。政府呼籲民眾為了個資與財產安全，應停止使用並移除該APP，而小紅書能否在一年內「善意回應、主動配合」台灣法規，將是其未來能否在台重啟的關鍵。

陳沂質疑臉書與LINE比小紅書詐騙還要多，卻沒被禁。（圖／翻攝自陳沂臉書）

更多三立新聞網報導

小紅書被禁1年「超少立委出來罵」？他曝1現象：習慣了

小紅書涉詐「未配合調查」遭禁一年 行政院：支持防詐管制作為

免買VPN用小紅書！他「1招」繞過封鎖：不用下載APP

小紅書涉1706件詐騙案被禁一年 中國氣炸罵賴清德「4字」：又一惡舉

