從「糖尿病App」走進資本市場！對抗慢性病化被動為主動，慧康打造亞洲最大AI智慧醫療平台

全球糖尿病治療支出突破1兆美元，2030年預估患者將達6.43億人，糖尿病併發症往往讓人聞之色變，血糖管理也成為現代人的重要課題。近日登錄興櫃的慧康生活科技以「慢性病AI智慧醫療平台」為定位，整合醫院、藥廠、保險與政府等多方需求，致力解決照護資源失衡問題，打造全新商業模式。

慧康自 2013 年成立以來，「智抗糖 App」與「雲端照護平台」串聯病患與醫療端，提供血糖、血壓、體重、運動、飲食、胰島素施打劑量與連續血糖監測 （CGM） 等整合管理功能、也是全台首批整合健保健康存摺資料的廠商。

目前智抗糖App累積全球超過160萬名用戶、1.8億筆健康數據，龐大的數據庫使其成為亞洲最大慢性病管理平台。雲端照護平台則讓醫護人員透過AI數據分析，即時提供病患藥物或生活形態調整介入，協助團隊有效進行高血壓、慢性腎臟病、糖尿病前期，肥胖等慢性病管理。

為家人毅然創業「必須有新的工具」

回憶起當年創業的初衷，慧康共同創辦人暨執行長鄧居義說，「家族裡早年幾位長輩逝世，幾乎都是因為糖尿病併發症，而他們其實也都是醫師。」出身醫師世家，鄧居義意識到，改善慢性病照護，光靠醫療端並不夠，必須有新的工具、新的科技來幫助管理慢性病。

慧康的起點是開發一款能紀錄血糖、血壓、飲食與運動的APP；但十多年來，它逐漸變成一個龐大的慢性病管理平台。今日的「智抗糖」APP已能相容市面上超過八十款醫療器材，包括血壓計、血糖機、連續血糖監測儀（CGM）與體重計，並整合照片辨識、語音輸入、AI食物分析、卡路里與碳水預估等功能。

然而，這個APP真正的價值在於它所串起的生態系。APP蒐集到的數據會即時上傳到後端的「雲端照護平台」，提供醫師、護理師、營養師判斷病患狀況；同時透過健保資料庫、醫療資訊系統、AI模型與臨床規則，使照護能在更短時間內介入。

鄧居義指出，台灣糖尿病衛教師與病患比例相較於亞洲其他國家相對良好，但仍不足以應對人口老化與慢性病持續上升的壓力；尤其COVID─19疫情後，醫療人力不足情況更加明顯，因此數位與AI對於減輕醫護壓力扮演重要的角色。

鄧居義指出，健保署這幾年對慢性病的重視，為產業帶來了實質成長的動能。如賴清德總統提出的「健康臺灣─三高防治 888 計畫」，鼓勵逐步將三高病人納入數位照護管理，而慧康作為第一批「全民健康保險數位照護獎勵計畫」的核准廠商，其用戶的糖化血色素控制達標率達到66.24％、遠優於全台平均的44.1％。持續使用智抗糖App的病患，血糖改善的幅度更顯著且維持穩定。

一秒串起患者、醫院、藥廠與健保署

「我們不只開發手機 App。長期累積的數據讓我們能服務病患、醫療機構、藥廠、保險與政府等五大需求方，透過 B2B 模式創造穩定的營收結構。」鄧居義進一步補充，例如搭載於智抗糖App的胰島素劑量調整軟體「易速胰」，便是台灣第一個獲得食藥署（TFDA）核發第二級醫療器材許可的數位療法 （Digital Therapeutics，DTx）。

以往糖友必須依靠自身經驗調整胰島素劑量，操作過程中人為因素大、患者依從度不一，使得臺灣的胰島素施打比例與血糖控制達標率皆偏低；有了易速胰的協助，用戶能直接根據醫師處方，在智抗糖App上收到建議的胰島素施打劑量。慧康亦正與賽諾菲（Sanofi）合作，推動該數位療法獲得健保給付。

慧康自2023年起也積極探索日本企業健康保險組合 （Kenpo）的市場：採論質計酬模式，提供當地政府與大型企業個人化且即時的員工健康促進服務。目前慧康已與日本超過55 企業及地方政府合作成為公司第二大主要收入來源。

慧康預計在未來兩年內達到損益平衡，同時持續開發新一代服務，包括與減重管理、肥胖與慢性病風險偵測等數位介入模組，打造由 AI 驅動的整合性健康管理方案。團隊以台灣為基地，將在日本、新加坡、韓國等市場複製成功經驗，推動亞洲數位健康產業走向國際舞台，為全球慢性病照護開啟新的可能。