從「結構性鼻整形」演進史 探索醫術與藝術的美麗相遇





東方人追求高挺鼻形，會透過鼻整形來達到心中理想的要求。然而，鼻整形的真諦不在於單純墊高鼻樑，而在於透過鼻型的重塑，引發全臉美感的「化學反應」。耳鼻喉科醫師陳建業指出，當鼻翼、鼻尖與臉部比例達成和諧，不僅能同步優化眼神與輪廓層次，更能從根本提升整體的視覺氣質，達成整張臉精緻度的質變。



回顧鼻整形手術歷史 醫學記載「結構性鼻整形」始於德國



說起鼻整形手術的歷史，遠比多數人想像得更久遠。陳建業醫師提及，最早的鼻整形出現於古印度，最初是為了修復在劓刑中被割鼻的人，但受限於技術與麻醉，重建後的鼻子外觀像棒子，雖然中國古代同樣有劓刑，卻因外科醫學不發達，沒有相關記載。

「結構性鼻整形」的真正起源，可追溯至西元1900年前後的德國醫學文獻。「今天我們看到的美式、韓式鼻整形，其實都源自德國。」陳建業醫師表示，在二戰期間大量德國猶太醫師移居美國，將鼻整形技術帶入美國，在當地發展成熟後，再傳入南韓、台灣與中國大陸。



台灣鼻整形從早期的L型矽膠填充 走向「結構性鼻整形」



陳建業醫師在1999年遠赴美國芝加哥，正式投入結構性鼻整形的學習。他回憶，當時在國際會場中，只有自己一位華人醫師，南韓醫師已為數眾多，當時台灣主流仍停留在L型矽膠與簡易填充，不僅不自然、也缺乏長期穩定性，可以說南韓引進結構性鼻整形，比台灣早大約10年。



陳建業醫師指出，所謂「結構性鼻整形」並非單純墊高鼻樑，簡單來說，就是利用切除鼻內軟硬骨、結締組織，用自身其他部位或異體肋軟骨，以縫合與堆砌的方式重塑鼻形，達到塑造完美鼻形的目的。「自然無手術樣」就是結構性鼻整形最高的目標。



結構性鼻整形進軍亞洲 陳建業醫師邀國際鼻整形權威示範



在學習初期，陳建業醫師也曾對這套以處理西方鷹鉤鼻、歪鼻、過長鼻為主的技術產生懷疑，不知是否真的適合東方人，然而隨著臨床經驗累積，陳醫師逐漸找到結構性鼻整形與東方臉型之間的平衡點，也證實這條路可行。



陳建業醫師於2005年，邀請國際鼻整形權威Dr. Dean M. Toriumi來台示範兩例自體肋軟骨鼻整形手術，2006年再於上海示範兩例。這4場示範，讓台灣與中國大陸醫師理解什麼是真正的結構性鼻整形，不過陳醫師也坦言，即使是大師的作品，也並非完美，修復與追蹤本身就是這門手術的一部分。



異體肋軟骨開啟鼻整形新頁！ 鼻整形考驗醫師技術與美感



直到2009年，台灣正式核准引進美國異體肋軟骨、筋膜與真皮，讓民眾可以多一個選擇，不用額外在胸腹部，多開一個傷口來做鼻整形，手術風險降低。



從事鼻整形超過20年，陳建業醫師認為，鼻整形是整形手術中最困難的一項，不僅技術門檻高，更考驗醫師的審美，也指出，鼻整形是一個相當奇妙的手術，成功的鼻整形，會從外型到氣質的改變。



成功的鼻整形應兼顧鼻功能與美學 是醫術與藝術美麗展現



陳建業醫師也提醒，鼻整形常與功能性治療密不可分，如鼻中隔彎曲、下鼻甲肥厚與睡眠呼吸中止症等，可由耳鼻喉科醫師一併處理，不僅兼顧美觀與健康，部分項目也可依規定申請保險與稅務抵扣。



「技術會進步，但對結構、功能與美感的尊重，不能退步。」陳建業醫師強調，鼻整形的未來，不只是技術進步，而是更自然、更安全、更符合個人特質的藝術與醫學結合。

# 首圖來源／Freepik



