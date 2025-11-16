從「統一女神」到「一中保台」 陳學聖喊話鄭麗文：準備直球對決

鄭麗文赴台北市馬場町公園出席五〇年代政治受難人互助會舉辦的秋祭慰靈活動。翻攝鄭麗文臉書



鄭麗文上任國民黨主席後兩岸路線備受關注，前立委陳學聖認為，鄭麗文從「統一女神」到「一中保台」，比須儘快跟候選人與支持者講清楚，直球對決，絕對不能進退失據。

陳學聖昨在臉書發文表示，國民黨2026、2028選戰主軸，這兩天隱約好像被定調了，後續發展是好是壞，主事者心裡定要有個底，絕對不能走到最後，進退失據。其一主軸就是「統一女神」，這名詞最早出現，是鄭麗文剛當選主席時，中國網友給的封號，當時鄭麗文很含糊帶過，說「網路上面封號很多，網路本來就是個百花齊放、各種虛虛實實，只要不傷大雅，有時候笑一笑就好」。

他說，這次不一樣，是鄭麗文上任後第一次接受外媒「日經亞洲」專訪，該媒體在副標用上了「統一女神」稱號，這已不是網路玩笑封號，而是媒體，且是外媒公開認証，不知鄭麗文已作好準備接受了嗎？還是笑一笑就好？！另一個可能的選戰主軸，就是「一中保台」對制民進黨的「抗中保台」。

陳學聖說，鄭麗文在接受外媒訪問時，有談到，台灣只有接受「一個中國」，才能確保台灣的生存，而不是美國總統川普推動、台灣總統賴清德所承諾的快速增加國防開支。鄭麗文也質疑民進黨的抗中，真能保台嗎？所以後來就被台灣本地媒體簡化為，只有一中，才能真正保台。因此接下來的選舉，勢必「抗中保台」、「一中保台」將成為朝野攻防的主戰場。

他表示，原本的憲法就是一中，所以才有兩岸關係條例，也才有陸委會、海基會，而非外交部中國事務科。前總統蔡英文作過陸委會主委，她懂的很！只是選戰從來不是理智抬頭，誰最能帶動情緒，最能撩撥情感，誰就最能有機會獲勝。

他說，過往國民黨採取親美、友日、和陸模糊等距路線，在大選都仍吃盡苦頭。現鄭麗文從「統一女神」到「一中保台」，準備明白直球對決，這需要讓民眾認知這對台灣是好的，這更需要時間，而且是很短很短的時間，不知鄭麗文有準備和選民、還有第一線的候選人溝通、説清楚了嗎？「真的要快、要很快了！」

