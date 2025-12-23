從《聖經》到佛經──「三公主」宗旭娟的轉折人生與弘法路

走進新北市土城一處樸實寧靜的道場，時常可見信眾安靜坐定，聆聽一位語調溫和、神情沉穩的居士分享佛法。講台上這位被眾人稱為「三公主」的宗旭娟，法號「普注」，自大陸天津移居台灣後，逐漸成為許多家庭面對困頓時的精神依靠。特別的是，在投入佛門之前，她曾是一名虔誠的基督徒，手中捧讀的，是伴隨多年的《聖經》。

圖說:「三公主」宗旭娟

十多年前，宗旭娟嫁給台商，原本在廈門創立設計公司，事業與生活都十分穩定。為了讓孩子擁有更好的教育環境，決定移居台灣。初來乍到，她依舊每週前往教會做禮拜，以熟悉的《聖經》陪伴自己度過適應期。然而，因婆家的傳統習俗，逢年過節必須祭祖、也會向媽祖祈福。面對文化差異，她並未排斥，只覺得是「尊重與接觸另一種文化」。在一次次入境隨俗的祭拜中，她逐漸開始走進宮廟，也無意間種下往後宗教轉折的因緣。

圖說：宗旭娟

某天，她突然察覺自己產生敏銳的感知──俗稱的「通靈」。不久後，她成為道教玉皇大帝座下「三公主」的代言人，替信眾指點迷津。因靈驗度高、說話俐落又帶濃厚京片子口音，她在信眾間迅速打開知名度，「三公主」一名也因此廣為流傳。「三公主」在宮廟服務一年多後，一個「清晰、沉穩又充滿慈悲」的聲音在她耳邊響起：「你要弘法利生。」這句話猶如直入心底的召喚，震動了她，也讓她在驚訝之餘，開始思考信仰背後更深層的意義。她說，「那種感覺不是幻覺，而是一股很明確的力量，告訴我人生即將走往另一條路。」帶著困惑與期待，「三公主」開始尋找心中的答案。在一連串彷彿被安排好的因緣牽引之下，她踏入了土城的承天禪寺。第一次在地藏王菩薩前長跪合掌時，她突然止不住淚水，彷彿多年累積的疑惑、痛苦與願望在那一刻同時被溫柔接住。這段深刻的體驗，引領她正式走入佛法的世界。她開始誦讀《地藏經》，學習念佛、迴向、發願。

圖說:「三公主」宗旭娟

隨修行漸深，「三公主」皈依佛門，法號「普注」，寓意以慈悲與智慧普施大眾。此後，她以「問事三世因果」幫助眾生除苦，藉此因緣引導眾生接觸佛法，陸續成為許多人生命中重要的心靈支柱，不論家庭衝突、病痛折磨或生死議題，許多信眾都從她的開示中獲得力量與方向，開始在她引領下修習佛法。因信眾日增，她以三大核心理念，地藏法門消業修福、宣揚大乘見性法義、導歸西方極樂淨土，成立「菩提心願道場」與「社團法人新北市佛教菩提心願功德會」，藉此弘法利生，廣引眾生親近佛法。多年來，「三公主」與志工團隊長期投入公益，包括關懷弱勢、送暖物資、陪伴孤老等。許多受助者也因此轉而投入志願服務及修佛，形成正向循環，為台灣社會注入溫暖與關懷。

然而目前道場租約即將到期。為了讓佛法教育與公益活動得以延續，「三公主」發願建設一處清淨、穩固、能長久弘法的場所，誠心邀請十方大德共同護持，累積資糧福報，讓這盞點亮無數生命的佛法燈火，能在台灣長明不滅，為眾生帶來安慰、希望與力量。《護持資訊:中國信託銀行（822）江翠分行 帳號：576540406889戶名：社團法人新北市佛教菩提心願功德會；新道場地址：新北市土城區中央路二段270巷18號、20號。》

