從「臉」到幾米圖文 學測國寫引導考生寫出人我關係

大學入學考試中心

115年學測第二天最後一科考試「國文寫作」登場，大考中心顧問劉緒宗表示，今年試題取材具有生活化及多元化的特色。第一大題引用臺灣學人的書寫素材，以「臉」談人與人的相互關懷與責任承擔，並透過哲學思辨及生活化的事例，引導考生反思與提出觀點。

第二題則以幾米溫馨帶有哲思的圖文共構，引導考生情意的感受和理解，進而書寫生活中與他人的溝通與對話。劉緒宗顧問指出，不論知性或情意題，都需要選擇適當的事例來說明，展現考生平日對時事的思辨力。