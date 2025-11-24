從「自白」變「翻供」！雲林議長黃凱涉收賄1480萬慘了 檢方求刑20年

黃凱從認罪到翻供，公訴檢察官痛斥他說詞反覆，具體求刑20年。資料照。翻攝張雲善臉書



無黨籍雲林縣議長黃凱涉嫌在光電弊案中收受業者賄賂1480萬元，被新北地檢署依貪污罪起訴，檢方考量他在偵查時自白犯罪並繳交犯罪所得，建請法院減刑。但新北地院今天開庭辯論卻出現逆轉，黃凱先認罪，又在法院審理時改口否認，檢方認定他犯後態度惡劣，當庭求處20年重刑。新北院定12/22宣判。

黃凱是雲林縣議會4連霸議員，雲林地檢署前（2023）年揪出國民黨籍雲林議長沈宗隆涉嫌在綠能弊案收賄2000萬，將沈依貪污罪起訴，沈宗隆自行請辭議長，由無黨籍的黃凱補選上議長，詎料黃凱也涉及光電案遭收押。沈宗隆今年8/25被判3年半。

廣告 廣告

檢調在雲林縣議長黃凱家中查扣232萬現金及名表。最高檢察署提供

而黃凱的部分，檢方認定業者李建勲、連立凱、劉肇昕及賴將文等4人成立國金能源、睿日光電公司，為了讓兩家公司優先取得在雲林台西鄉、口湖鄉建置太能能光電案場的縣府同意函，因而找上黃凱，雙方約定由兩家公司分別撥付5000萬元、900萬元賄款作為對價，黃凱則成立機和、機承等兩家人頭公司，計畫以「能源技術服務費」名義收賄。

黃凱等人為了掩飾收賄犯行，還跟立城公司簽訂服務契約，其後黃凱關說雲林縣建設處長李俊興催促申請進度，李俊興因此多次關切下屬並將案場的設置進度回報給黃凱，另將縣府密件line給黃凱，黃凱再輾轉洩漏給其他業者。

在黃凱使力下，國金和睿日順利取的縣府同意函，立城旋即開立1000萬元、180萬元、300萬元面額的支票交給黃凱，黃凱再指示周姓助理存入2家人頭公司的銀行帳戶，用來租賃名車、繳交信用卡費用及私人開銷。

檢調查扣雲林縣議長黃凱2輛豪華名車。最高檢察署提供

新北地檢署去年搜索約談，在黃凱處查扣232萬現金，另扣走他的BMW X6 及 LEXUS RX200 高級休旅車，另查扣5支勞力士等名錶、1只CARTIER 戒指及10多個GUCCI、HERMES在內的名牌包。

據了解，黃凱到案後自白並繳交1480萬元犯罪所得，檢方將他起訴但建請減刑，至於李俊興則說詞避重就輕，檢方建請法院判不得易科罰金之刑。業者劉肇昕、李建勲、連立凱、賴將文等人也被起訴行賄罪，檢方考量劉男行賄金額及因行賄後取得數億元利益等，具體求刑3年。

新北地院開庭時，黃凱翻供不認罪，強調是選民服務，李俊興和劉肇昕則自始否認犯罪。檢方考量黃凱直到法院才翻供，認為他有所圖謀，求處20年有期徒刑。新北地院定12/22宣判。

檢調在雲林縣議長黃凱家中查扣10餘個名牌包。最高檢察署提供

更多太報報導

行政院力推殺人、兒虐致死判10年以上「不得假釋」！ 司法院加註3大意見

押174天脫身！陳歐珀500萬交保「暴瘦一圈」 合議庭同意他「免與妻子分居」

無良法官12罪狀曝光！周靜妮開庭想睡、滯案逾2百件、嗆捅屁眼…懲戒法院說重話