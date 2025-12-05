從《航海王》到濱崎步 彭博專欄：中國施壓日本軟實力恐弄巧成拙

《航海王》動漫在全球人氣居高不下。圖為2010年土耳其伊斯坦堡現代藝術博物館的展覽。美聯社



為反制日本首相高市早苗的「台灣有事」國會答詢發言，中國過去一個月來使出多種戰術，上週更接連取消天后濱崎步的演唱會，甚至突然中斷正在演唱中的動漫《航海王》歌曲。彭博專欄作家雷迪指出，日本的流行與動漫文化在全球有廣大粉絲，中國對這些「軟實力」出手，可能適得其反。

日本歌手大槻真希上週五（11/28）在上海一場遊戲嘉年華中演唱《航海王》（One Piece，又譯《海賊王》）片尾曲〈Memories〉時，突然燈光與螢幕全暗，歌曲伴奏也突然切斷，工作人員匆匆上前將她請下台，她的表情難掩錯愕。

廣告 廣告

長居東京的彭博專欄作家雷迪（Gearoid Reidy）在今天（12/5）刊出的文章寫道，《航海王》在全球廣受歡迎，漫畫已售出5億冊，在歐美都非常暢銷，Netflix在2023年推出真人版影集後，更吸引無數粉絲。

這些粉絲甚至自稱「夥伴」（日語「仲間」，nakama），也就是與主角魯夫生死與共的草帽海賊團成員。今夏印尼青年上街示威時，草帽海賊團的旗幟甚至成為抗議象徵之一。如今傳來《航海王》歌曲在上海遭粗暴中斷的影片，令「夥伴」們非常憤怒。

日本歌手大槻真希上週五在上海一場遊戲嘉年華演唱《航海王》歌曲時突遭中斷，她表情錯愕。翻攝X平台

此外，濱崎步原訂上週六（11/29）舉行的上海演唱會在前一天突然被迫取消後，她與團隊對著無人的觀眾席完整演出，也贏得許多讚賞與敬意。

雷迪指出，中國持續要求高市早苗收回她11月7日的國會答詢發言，本週甚至試圖要求同為聯合國安理會常任理事國的俄羅斯與法國加入，一同向日本施壓。但中國打壓娛樂文化領域更容易引起矚目。然而，「戰狼」們就是不懂這些手段會引起多大的負面效應。北京仍持續將「對國內人民塑造強勢形象」置於首要地位，但在全球舞台上的形象必然受損。

濱崎步11月28日得知上海演唱會取消後，仍對著無人觀眾席完整演唱所有歌曲。翻攝自a.you IG

高市遭中國反制多時，但在《日經新聞》上月底的最新民調中，支持率仍達75%，較10月剛執政時還高出1個百分點；處於勞動年齡的國民對她的支持更超過8成。

高市週四（12/4）在X平台發文，承諾政府會支持日本藝人赴更多國家表演，「我們將創造未來，讓日本音樂在亞洲、歐洲和北美等不同的市場引起共鳴」。

中國掀起「琉球地位未定論」 日本更不會退縮

除了杯葛日本的軟實力，北京還拿沖繩的主權問題做文章，有官媒背景的社群帳號紛紛掀起「琉球地位未定論」。

沖繩過去名為「琉球國」，自14世紀起便朝貢歷代中國王朝，但在17世紀日本國家成形過程中被納入日本勢力範圍，但持續與中國聯繫，直到19世紀正式併入日本。二戰日本戰敗後，沖繩由美軍託管，直至1972年才歸還日本。

雖然關係複雜，尤其因為沖繩美軍基地引起許多爭議，但2022年，在沖繩回歸日本50週年之際進行的民調顯示，90%的受訪者支持當年回歸日本的決策，僅11%對中國表示好感。

對於中方掀起的沖繩主權問題，日本內閣官房長官木原稔週一（12/1）表示無需多作回應，因為「沖繩是日本領土」殆無疑義。

雷迪指出，關於北京炒作「琉球地位未定論」，日本民眾聽到的訊息只會有一句話：「下一個就是你們。」許多人懷疑，中國的目標不僅止於台灣，還有意回到沖繩對中國朝貢的年代。如此只會讓東京更加強硬。

以觀光為武器 影響有限

另外，中國以觀光為武器，官媒大肆宣傳中日航班12月已減少4成，但根據高盛（Goldman Sachs）分析師，在新冠疫情後，日本觀光產業對中國與香港旅客的依賴已減少。即使中港赴日旅客量減半，日本的國內生產毛額（GDP）成長率也只會減少0.2個百分點；若能靠其他國家旅客或國內旅遊填補，衝擊還會減半。

雷迪指出，由於北京目前毫無退縮跡象，持續要求高市收回言論，此事似乎將成為另一場延續多年的爭端。但是，不畏強權的一方總是更能引起國際共鳴。日本的朋友很多，就像《航海王》中的「仲間」，真正的夥伴會攜手團結。

更多太報報導

拯救Alpha世代！全球首見青少年社群禁令將生效 澳洲官員：全球將跟進

南京大屠殺週年將至 日駐中使館發文警告日僑：格外注意安全

日本擬提高外國人歸化門檻 居住要求自5年增至10年