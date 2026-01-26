從《萬中選一》看人類心智被AI同質化危機

（圖／Apple TV官網）

Apple TV去年底開播的Pluribus《萬中選一》，佳評如潮。故事借用了《最後生還者》的架構──人類被神秘病毒感染，僅13人免疫，其中一位女性將挑起拯救世界的大任。她，卡蘿，美國白人，是個女同性戀者，暢銷言情小說家，因小時候被母親強制矯正性別，造成不可磨滅的心理創傷，這合理化了她的暴躁脾氣。

她的敵人是集體心智—We（我們），片名Pluribus即出自美國國徽上的拉丁格言E pluribus unum，象徵多元文化的融合與統一。但，這回的We跳脫醜惡變種窠臼，是個善的合體。

於是卡蘿就成了劇裡的最壞胚子。在We破解其免疫前，只能盡力滿足她的各式要求。儘管劇情薄弱，Apple TV以「世界上最痛苦的人必須拯救世界以杜絕快樂」這句矛盾修辭，賦與此片哲學深度：當所有人變得同質同步，互通所有知識與技能後，人的意義何在？為了保持自身的獨特性，一個人能挺到何種程度？在AI火速進化，人機合體的新物種悄然成型的今天，此片多少也譏刺了現代犬儒主義，但更值得探討的是其性別的潛台詞。

卡蘿所寫的棉花糖式羅曼史小說，表面是異性戀，只有她和已逝的愛人，才知真正的男主角其實是個女人。We洞悉她的慾念，派遣來的陪同──佐西亞，即是依其夢中情人樣貌所定制。當We受盡桀頑的卡蘿折騰後，不得不對她採隔離策略；卡蘿的「獨特」性在陷入全然孤獨後，開始崩塌，沒幾天就在地上以白漆寫下了Come Back，召喚佐西亞回來。

卡蘿住的新墨西哥州，是1947年「羅斯威爾UFO事件」的所在地，刻意呼應了女同性戀在人類文化史的異質邊緣性。這裡除了有外星人博物館，還有喬治亞‧歐姬芙（1887—1986年）美術館。被譽為美國現代藝術之母的女畫家，以「花朵微觀」畫風著稱，盛放的花心總予觀者女陰的聯想。歐姬芙雖有異性伴侶，但有不少人以其畫作與言行穿著，推測她可能是同性戀或雙性戀。

卡蘿隨意取走了歐姬芙美術館牆上的一幅畫，掛到自家客廳。佐西亞回來後，二女被花心勾起情慾。次日清晨，卡蘿交出連夜趕出的小說新篇章，她的羅曼史系列男主人翁，正式出櫃，毫無懸念，是個女人。

同性戀理論並不等同女性主義，後者多是白人中產階級異性戀女性，她們雖想要把女同志拉進同一戰線以對付男性霸權，但同性戀文化有時會刻意拉開與女性主義的距離來樹立獨立身分，或為保持曖昧的自由度。這兩個陣營表面同仇敵愾，卻各有細膩算盤。再加進男同性戀文化的變數攪和，使得西方的性別之戰益發詭譎。唯一可肯定的是無論哪個陣營都在爭取最高的話語權。全世界唯西方馬首是瞻，亞洲人尤其亦步亦趨。

然而，隨著同性戀文化的擴展，這少數中的少數族群，已然形成執全球藝術界牛耳的權勢核心。大眾已被植入一種觀念：成功的藝術家多是同性戀或雙性戀，其「異常」的性趨力常被刻意鼓動、誇大成創作力的泉源。

西方文化以藝術之名，操弄及美化同性戀精神能量的手法日益精密，跟風時髦的年輕受眾，有多少人具備辨識力與免疫力？不論是音樂、寫作、繪畫、設計、戲劇、服裝界…為了要融入那個圈子，成為one of them（他們的一份子），有多少懵懂青少年，性向被掰歪了，自此走向性別混淆，內心困惑的不歸路？

當代人在面臨心智被AI同質化的危機時，第一道防線或許是應該防衛自身的性向被誘導同化吧。（作者為作家、藝術評論者）