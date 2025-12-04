從《角頭》到寶萊塢舞王！高捷獻從影少見熱舞 展大哥氣勢卻跳到拉傷

高捷在《叫我驅魔男神》中化身武打巨星老大，還獻出從影以來少見的舞蹈場面。光盛影業提供

《叫我驅魔男神》4日公開幕後花絮〈我信邪篇〉，曝光了從驅魔打鬥、異界法陣到寶萊塢群舞的精采畫面。該片由帥氣男神林哲熹與新生代演技派女演員雷嘉汭組成「嚕湯CP」領銜，集結阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順等黃金卡司陣容，還有高捷特別演出。

《叫我驅魔男神》故事描述魯蛇湯仔（林哲熹飾）抗拒繼承驅魔大師爺爺（游安順飾）秘法，與女友阿嚕米（雷嘉汭飾）在漁港擺攤維生。直到惡神阿修羅附身幫派接班人瘋吉（張懷秋飾），湯仔被迫捲入驅魔大戰，最終領悟秘法與桑傑（阿建巴吉瓦飾）合力消滅惡魔。

張懷秋為戲染紅髮挑戰「雙壞人格」 手持圓月彎刀上演瘋狂決戰

片中飾演「瘋吉」的張懷秋這次挑戰兩種壞壞人格，直呼「挑戰極大」。他飾演個性偏激、自卑又傲慢的黑道少主，表面上是舅舅鐵雄（高捷飾）的外甥，實則一心想取代舅舅成為黑幫老大。為追求不死之身，他暗修禁術「阿修羅邪法」，最終身心被惡靈吞噬，成了半人半魔的存在。

張懷秋透露這個角色「現實生活中完全不會遇到」，狠勁與冷酷甚至讓自己都覺得發毛。他笑稱瘋吉為了達到目的，誰擋路都會被清掉，「就像衣服上有毛，他會不費吹灰之力地把毛拿掉那種感覺！」這次他頂著一頭鮮紅髮色，手持圓月彎刀展開瘋狂決戰，飛天遁地、後滾翻、旋轉飛踢樣樣來，讓人見證惡魔之王的狂氣威力。

張懷秋特別為電影染成鮮紅髮色，象徵被阿修羅力量侵蝕的象徵。這造型也讓平時低調的他吃足苦頭，笑說：「紅頭髮太顯眼，戴帽子都遮不住，當時劇組不希望曝光，而且我本來就比較低調，所以當時我社群照片幾乎都只能放黑白的。」

跨年無厘頭荒謬奇幻喜劇《叫我驅魔男神》張懷秋壞上加壞，拿彎刀使壞。光盛影業提供

高捷獻從影少見寶萊塢舞蹈 吳震亞笑稱「從《角頭》一路打到打殭屍」

特別演出的高捷這次飾演「鐵雄」，是一位外表剛猛、內心柔軟的黑幫領袖，雖然他笑稱自己「只是生意人，不算是黑道老大」，但其「動作巨星級黑道老大」的氣場依舊令人矚目。

高捷在片中最牽掛的是被邪靈附身的外甥瘋吉，掙扎於「大義滅親」的考驗，還獻出了從影少見的精彩「寶萊塢舞蹈」橋段。他笑說：「大家可以看到我們很精彩的舞蹈，拍攝前上了好幾堂課，那時候因為太投入還跳到拉傷！」對於惡魔的威脅，他霸氣一笑：「我信佛，敬鬼神而遠之。表演歸表演，做人只要心存善念，什麼都不用怕。」

與高捷並肩作戰的左右手，是同樣出身《角頭》系列的吳震亞。兩人在《叫我驅魔男神》中再度同框，吳震亞笑說：「從《角頭》一路打到《叫我驅魔男神》，這次不只打人，還要打殭屍！」

他謙稱自己只算是「動作搞笑組」、「氣氛擔當」，而真正的武打動作擔當是高捷，更爆料高捷甚至在現場會指導大家如何動作更為流暢，讓他狂讚高捷「根本就是動作魂上身嘛！沒想到捷哥的身手真好。」《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。



