從《角頭》打到殭屍 高捷、張懷秋跨界對決《叫我驅魔男神》

張懷秋演邪魅反派更得心應手，片中頂著紅髮飾演走火入魔的黑道少主，還有2種極惡人格，堪稱演技挑戰。（光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》是台印首度攜手打造的奇幻動作喜劇，由林哲熹、雷嘉汭組成「嚕湯CP」，搭配張懷秋、高捷、吳震亞、游安順、阿建巴吉瓦等黃金卡司合體迎戰惡神阿修羅。張懷秋在片中飾演為追求不死之身走火入魔的黑道少主「瘋吉」，身心被邪靈吞噬，化為半人半魔存在，一人分飾兩種極端壞人格，連他自己都直呼「難度爆表」。

高捷再度扮演幫派領袖，除了開槍，居然還要跳寶萊塢舞蹈，敬業的他拍到拉傷也堅持完成。（光盛影業提供）

為了角色，他特地染上一頭鮮紅髮色，造型一曝光立刻引爆討論，也在生活中帶來「高辨識度」困擾，連帽子都難以遮掩，只好在社群上以黑白照應對。他笑說，這次手持圓月彎刀動作戲滿檔，和過去《角頭》裡的街頭打鬥完全不同，「這次比較像類武術，刀又短又彎，用起來真的要格外小心。」

廣告 廣告

高捷則特別演出外表剛猛、內心柔軟的幫派領袖「鐵雄」，最牽掛的正是被邪靈附身的外甥瘋吉，情感層次成為片中一大亮點。他還罕見挑戰寶萊塢舞蹈，拍到拉傷仍敬業完成，笑說：「我算是生意人，不是真的黑道。」吳震亞則演出高捷的左右手，也從《角頭》一路「打」進《叫我驅魔男神》，這回對手升級成殭屍，笑稱第一次打殭屍既刺激又荒謬。他與張懷秋在《角頭》是死對頭，一見面就打；在《叫我驅魔男神》則是『先分高下、再分生死』，總之就是打到你死我活。

吳震亞從《角頭》一路追隨高捷到《叫我驅魔男神》，這次更升格當了大哥的左右手。（光盛影業提供）

電影描述魯蛇青年被迫踏上驅魔之路，捲入橫跨人間與異界的邪神之戰，在失去與成長中完成命運考驗。該片將於12月31日上映。

更多鏡週刊報導

賀歲片《雙囍》一天搞兩場婚禮 劉冠廷累個半死

變裝皇后成女兒照顧失智媽 許瑞奇神演技被原型人物認證1000分

喬許哈契遜吃披薩可以加鳳梨 演完恐部片還是霧煞煞