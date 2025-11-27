從「賴清德幹訓班」結業 張志豪請辭組織部主任再戰中和

張志豪辭民進黨組織部主任，再投入新北市中和選區議員選舉。（摘自張志豪臉書）

2026地方選舉開打，民進黨組織部主任張志豪昨天向賴總統請辭，決定重回選區，再投入新北市中和選區議員選舉。

張志豪今在臉書指出，昨天已當面向賴總統請辭，感謝總統這三年來的提攜栽培與照顧。歷經一年總統大選新聞部主任兼發言人及組織部主任兩年的歷練，就好像自己20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣，再一次接受磨練精進，也吸取更多經驗和養份，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。

他說，從今天起，將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用他的專業和歷練貢獻家鄉，中央地方聯手拚建設、增福利。

張志豪指出，「身為一個從小在這裡成長生活的中和人，他和許多朋友一樣，對這座城市有著愛和使命，每一天都生活在一起，張志豪不曾離開，我一直都在。」

他表示，「2026誠摯邀請您，和志豪一起力挺台灣、信賴台灣。」

張志豪曾任2022年參選爭取連任的新北市中和區議員候選人，意外落選，當時讓支持者相當錯愕，民進黨過去在中和區大約能搶佔3席議員席次，但這次選舉黨內四大派系全都推出人選，原為英系的張志豪轉投湧言會參選，英系則派出前立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲，在4搶3的情況下，黨內互打激烈，張志豪因此落敗。

不過張志豪初選失利，卻獲賴清德重用，延攬到黨中央黨發言人兼新聞部主任，又轉組織部，扛起賴清德相當重視的組織任務，擔任組織部主任。

