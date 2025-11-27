從「賴清德幹訓班」結業！張志豪辭組織部主任 投入中和議員選舉

張志豪請辭組織部主任。摘自張志豪臉書



民進黨組織部主任張志豪將投入新北市中和選區議員選舉，他今（11/27）早在臉書發文說，「從賴清德幹訓班結業」，昨天已當面向賴總統請辭，他將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用他的專業和歷練貢獻家鄉。

張志豪以「從賴清德幹訓班結業」為題發文，強調深耕基層、推動進步、信賴台灣，昨天已當面向賴總統請辭，感謝總統這三年來的提攜栽培與照顧。

張志豪說，歷經一年總統大選新聞部主任兼發言人及組織部主任兩年的歷練，就好像自己20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣，再一次接受磨練精進，也吸取更多經驗和養份，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。

張志豪強調，從今天起，他將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用他的專業和歷練貢獻家鄉，中央地方聯手拚建設、增福利。

張志豪強調，身為一個從小在這裡成長生活的中和人，他和許多朋友一樣，對這座城市有著愛和使命，每一天都生活在一起，「張志豪不曾離開，我一直都在。」2026誠摯邀請您，和志豪一起力挺台灣、信賴台灣！

張志豪在2022選舉連任中和區議員失敗，被賴清德延攬至黨中央擔任發言人兼新聞部主任，而後又轉任組織部主任。

