從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合

在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。

有人會在包包上掛小飾品，走動時發出輕微聲響，和辦公室裡一成不變的節奏形成對比。也有人在辦公桌上擺著玩偶或小物，像是在理性與規範之間，替自己留下一點柔軟的位置。這些東西不一定是給別人看的，更像是提醒自己：還有工作以外的那一面。

座位上的小物，有時也成了情緒的替代語言。狀態不好時，擺上表情低落的玩偶，等於默默告知今天不太想聊天；換成看起來輕鬆可愛的造型，則表示還撐得住。懂的人一眼就能看出差別，不用多說，也不必解釋。

廣告 廣告

當發現同事桌上擺著相似風格的小物，距離往往會自然拉近。有人因此聊起收藏、旅行或生活習慣，原本安靜的電梯時間，也因為一句「你那個是什麼？」而不再尷尬。這些看似不起眼的小東西，意外成了最安全的聊天開場。

對不少上班族來說，小物同時也是紓壓工具。壓力大的時候，捏一捏手邊的玩偶，短暫把注意力從螢幕上移開，是一種不影響工作的自我調整。它解決不了問題，但至少讓人有個喘息的空間。

在高度重複的日常裡，有人也會刻意替座位換點新花樣。節日前擺上不同的小裝飾，或偶爾更換桌邊的擺設，讓時間不只剩下進度與截止日。即使只是很小的變化，也能讓上班這件事，多一點期待。

有時候，桌上放著看起來情緒低落的小物，並不是為了裝飾，而是承認當天狀態不好，不再勉強自己表現得一切如常。等事情告一段落，再慢慢把情緒收回來。

在回饋不多的工作環境裡，有些人選擇用這些小東西，當作給自己的獎勵。每天準時起床、整理情緒坐回座位，本身就已經不容易。小物改變不了工作的現實，但在撐得很累的時候，至少能接住一點情緒，讓人用比較溫和的方式，把日子繼續過下去。

延伸閱讀

職場女生這樣做更閃閃發亮！3個特質幫助你引人注目、更受同事信賴

經常被人輕視？ 5個重點教你散發「強者光芒」：氣場，是可以練出來的