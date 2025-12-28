從「造山者」到智慧雨林 義守大學智慧科技學習列車通往世界科技舞台

在科技高速演進、產業版圖持續重塑的時代，真正的競爭力早已不僅來自技術的領先，更關鍵的是能否理解自身所處的歷史位置，並洞察科科技將引領我們走向何方；近日義守大學教授團隊參與「教育部智慧雨林產業創生人才育成計畫成果交流會」，與全國多所大學及產業夥伴交流教學創新成果，展現高教與產業共構未來人才培育的新動能。

義守大學今(廿八)日說明，該交流會聚焦智慧科技、AI應用與永續發展，強調主題式課群設計、跨域教學實踐與產學協作機制；會中，義守大學謝名家、林琳與國立高雄餐旅大學許孟鈞等教授共同發表「Gen-AI驅動數位孿生服務導入餐旅淨零轉型與碳管理整合應用」成果，具體展現AI、數據分析與ESG如何深度融入教學與實作場域。學生透過數位孿生模擬與碳管理分析，逐步建構碳盤查思維、智慧服務設計能力與數據視覺化素養，讓「淨零」不再只是政策語言，而是可操作、可驗證的專業實力。

廣告 廣告

在另一條科技應用路徑上，義守大學陳麗琴教授與楊俊哲教授則分享「樂齡AI健康守護」課群成果，結合穿戴式感測裝置與AI技術，發展健康促進、跌倒偵測與AI健康陪伴等應用，並實際導入長照場域進行驗證，展現科技回應高齡社會需求的具體行動與教學價值。

義守大學對科技人才的培育，從不止於技術層面的學習，而是有意識地將學生推向產業與時代的前線，主動對接半導體、AI、智慧系統與淨零科技等關鍵產業；學校期待學生不僅能跟上技術浪潮，更能讀懂產業結構與時代脈絡，將所學專業轉化為真正具備國際競爭力的行動力。近期，義守大學於校內舉辦全台首部半導體晶片紀錄片《造山者-世紀的賭注》觀影暨線上導讀活動，該影片完整呈現台灣半導體產業從無到有、由追趕走向領先的關鍵歷程，活動中特別邀請製片人蔣顯斌進行線上講評，親自解析產業發展背後的重要決策與戰略思維，引導學生理解台灣今日在全球科技供應鏈中所占據的關鍵位置，並非偶然，而是源於一代又一代人對未來的精準判斷與長期投入。這不僅是一段產業歷史的回顧，更是一堂直指未來、貼近產業現場的深度學習課程。(見圖)

自二○一八年起，義守大學即以前瞻視野布局AI發展，以「AI × Education、AI × Industry、AI × Healthcare、AI × Innovation」等四大策略為核心，系統性推動X+AI跨域課程、深化產學聯盟合作、串聯真實醫療場域，並建構完善的創新與創業孵育環境，形塑具實作力與前瞻性的學習生態。

從智慧雨林到半導體視野，義守大學以科技為筆、以人文為底，持續培育能在世界舞台上洞察趨勢、做出關鍵判斷、勇於承擔責任，並創造長期價值的新世代科技人才；搭上義守大學的智慧科技學習列車，啟程通往世界科技舞台。