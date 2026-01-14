從《那麼旺》到《冰冰Show》走8年！ Give me five 少女隊站「世界舞台」奪獎 白冰冰好感動

四季線上／陳軒泓 報導

白冰冰旗下女團 Give me five 少女隊由張家瑜、張羽靚、張思媛、許芷芸、黃宥臻組成，去年邁向全新里程碑，不僅交出首張EP〈恁仔細〉的亮眼成績，更在戲劇與舞台劇領域嶄露頭角，還勇奪「世界閩南語金曲盛典」最佳演唱組合獎，讓嚴師白冰冰驕傲地打出90分的高分。

Give me five 少女隊獲得2025世界閩南語金曲盛典「最佳演唱組合」殊榮（照片提供：長興影視）

Give me five 少女隊全員出自民視選秀節目《台灣那麼旺》，還是學生的他們維持白冰冰要求的原則「演藝不荒廢、課業不掉隊」，過去一年，她們除音樂作品外，更跨足戲劇演出台劇《天知道》與舞台劇《萌甲大哥大》，展現多元發展的潛力。白冰冰感性表示：「她們最小的才16歲，最大的下個月滿20歲，雖然身處演藝圈，但在我們的保護下，依然保有小女孩的純樸，沒有被社會化。」

Give me five 少女隊在《天知道》本色演出（照片提供：長興影視）

憶起成軍初期，五個小女生聚在一起總是嘰嘰喳喳。白冰冰笑說，以前常要提醒她們「不要吵了」，因為聲音要留著唱歌。她也以身作則分享護嗓秘訣：「如果不主持節目，我晚上會『禁聲』並補充護嗓保養品。」隨著時間磨練，少女隊的舞台表現日益純熟。白冰冰坦言：「以前跳舞我好像『媽媽桑』，要求她們要搖大力一點，現在她們的表現讓我很有信心，如果有女團的比賽，這團絕對不輸人！」

Give me five 少女隊張羽靚（左起）、張思媛、張家瑜、黃宥臻、許芷芸去年的表現讓白冰冰很滿意（照片提供：長興影視）

而5位少女都生長在父母疼愛並全力支持的家庭，尤其每次《超級冰冰Show》錄影時，他們的家長也會抽空前來，讓白冰冰很感動，也特別放心，不用額外聘請經紀人照顧她們，她表示：「我對她們很放心，因為她們的父母就是最佳助手，能協助孩子的生活起居及行為約束。」

