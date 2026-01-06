從「金牌民代」到「府城首長」：陳亭妃必須跨越的轉型紅線

文/談曉泉(文字工作者)

在台灣政壇，「人紅是非多」彷彿是一條不變的鐵律。長期深耕台南、展現強大基層實力、一度民調領先的立法委員陳亭妃，近期接連遭遇負面爆料，從早前的「關說竊電罰金」、「名下零資產」爭議，到近日傳出的「關切漢翔新進人員考試案」，種種指控接踵而至。支持者或許會以「不遭人忌是庸才」來為其辯護，認為這是實力者在通往更高權力之路必經的政治洗禮；然而，若從一名「行政首長」候選人的標準來看，這些爭議背後所代表的治理邏輯，正是陳亭妃目前最大的挑戰。

首先，我們必須釐清「民意代表」與「行政首長」的本質差異。民意代表的核心職責之一是「選民服務」，在藍、綠、白各黨派中，協助選民「關心」、「關切」行政機關進度、「陳情」受罰案件，往往被視為接地氣的表現。在現行的政治生態下，陳亭妃若僅以立委身分「關切」漢翔考試或電力罰金，或許能被歸類為游走於法律邊緣的強勢服務。對選民而言，這是一位「真有力」的代議士。

然而，當目標轉向台南市長這類「行政首長」位置時，權力的尺標便完全不同。行政首長手握資源分配權與行政裁量權，其核心價值在於「公平性」與「制度化」。以漢翔新進人員考試為例，這涉及企業招考的公正性。對於當前追求社會公平的年輕世代而言，任何來自政治人物的「關切」，都可能被視為對公平競爭制度的破壞。一個未來的市長，如果習慣以政治壓力介入體制內的選拔或獎懲，那麼民眾將合理懷疑：未來市府的人事升遷與標案核定，是否也會充滿「關切」的影子？

再者，「零資產」與「竊電關說」等指控，觸及的是誠信與法治基礎。儘管陳亭妃多次澄清其資產狀況符合法規申報，但在一般民眾眼中，長期擔任民代的社會觀感與帳面數字的落差，仍需更具說服力的溝通。而涉及竊電罰金的陳情，更是在挑戰法治底線；行政首長是執法者的首長，若在擔任民代時習慣為違法者開脫，未來如何領導行政體系依法行政？

當前台南市長初選競爭激烈，這些針對性的爆料固然帶有濃厚的政治鬥爭色彩，是對手試圖將其定型為「舊式政治人物」的策略。但這也正給了陳亭妃一個反思與轉型的機會。陳亭妃的優勢在於勤走基層、服務紮實，但要從「爭取選民福利的代議士」轉變為「引領城市發展的執行長」，必須建立起清晰的「權力紅線」。

總結而言，陳亭妃正面臨轉型的關鍵期。若無法從這些「負面消息」中展現出超越民代格局的自律與對制度的尊重，那麼這些抨擊將不只是政治口水，而會演變成公眾對其擔任行政首長適格性的質疑。唯有證明自己能守住行政中立與社會公平的紅線，才能真正化「被忌」的庸才論，為實至名歸的首長之才。