從《鐵拳教育》看「親師生」關係 柯志恩4訴求盼重建教育尊嚴
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
探討校園衝突與教育體制的南韓劇集《鐵拳教育》在網路爆紅，劇中「以暴制暴」的情節意外引發國內廣大教育工作者的強烈共鳴。對此，國民黨高雄市長參選人、立法委員柯志恩今（10）日表示，在大快人心的共鳴背後，凸顯的是台灣校園中沉重且真實的教師無力感。柯志恩呼籲教育部，在面對親師生的集體焦慮時，不應繼續扮演旁觀者，必須拿出專業與擔當，成為維護校園秩序的主導者與全體教師的後盾。
柯志恩分析，戲劇裡的重拳反擊與私法正義，雖然讓飽受委屈的第一線教師感到短暫的宣洩，但激情過後，社會更必須正視校園內真實存在的困境。當前基層教師被夾在沉重的教學責任、家長無限上綱的過度期待、以及部分學生的失序行為之間，當教師的管教權限被無限限縮、親師溝通演變成對立與防備，台灣校園現場的「親師生」關係，正面臨前所未有的緊張與衝突。
「當校園安全網不斷出現破口，教師的教學熱情正被迅速消磨殆盡。」柯志恩表示，倘若教育體制持續惡化，最終承受慘痛代價的絕對是台灣的下一代。對此，她上月已向教育部提出4項相關具體要求，並要求在3個月內給予明確回應。柯志恩痛批，教育部至今態度仍消極無力，完全沒有展現出應擔起全體教師最強後盾的態度與作為。
柯志恩認為，面對親師生3方的集體焦慮，教育部絕對不能袖手旁觀。戲劇的解方是以暴制暴，但現實的解方不可能、也絕對不能如此。校園不應淪為角力場，但絕對需要一個有尊嚴的教學環境、資源充足的輔導機制，以及充滿信任的親師溝通管道。她呼籲教育部，應立即檢討「校事會議」制度、並全面落實行政減量，將寶貴時間還給專業教學與學生陪伴。
此外，柯志恩也主張，必須以明確法規保障教師合理的管教權責，讓老師在面對失序行為時，「敢管且無後顧之憂」，同時挹注充足經費與專業人力強化校園心理輔導機制，完善接住每一位需要幫助的師生。柯志恩強調，唯有建立完備且健康的教育體制，才能從根本解決當前教育現場所面臨的困境，化解師生對立，找回教育工作者應有的尊嚴與熱忱。
照片來源：柯志恩臉書
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