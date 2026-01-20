從一隻蝙蝠開始的環境教育：西富國小校護張素連，帶孩子走進土地

校護張素連已在西富國小服務逾30年。她長期推動環境教育、引入心理健康課程，並帶領學生進行小論文研究，是全台唯一獲頒「師鐸獎」榮譽的校護。該校連續三年以「給小蝙蝠無毒的幸福」為題，榮獲「信義房屋全民社造計畫」全國首獎，創下該計畫罕見的連續首獎紀錄，展現校園環境行動的深度與持續力。

這套教育精神也延伸至「還我土地，迎戰銀合歡」小論文研究競賽。孩子在校園後方的馬佛溪走讀中，發現外來種銀合歡造成生態單一化，遂在社區與專家協助下認養土地，實地砍除、新種與補植原生樹種，並持續監測與研究。透過四年的行動與調整，連結社區協力並帶領孩子看見生態回復，連續三年獲得金獎肯定。

從一隻蝙蝠開始 把恐懼轉化為理解的校園行動

花連光復鄉的西富國小校園上空，常能看見蝙蝠低飛掠過。這樣的畫面，如今已成為孩子們習以為常的風景，但在八年前，它卻曾引發一場不小的恐慌，也意外成為一段環境教育行動的起點。

2017年，校園裡陸續發現蝙蝠死亡。對多數人而言，那或許只是「處理掉」的事件，對張素連來說，卻是一個不能被忽略的警訊。她不只關心蝙蝠是否帶有疾病，更在意的是：如果大人選擇視而不見，孩子會從中學到什麼？

「危機有時候就是轉機。」張素連說。於是，她聯繫蝙蝠研究單位進行檢驗，確認死亡原因，並進一步追查背後是否與農藥使用有關。檢驗結果顯示，蝙蝠體內含有劇毒農藥加保扶（俗稱好年冬），這個答案，不只指向生態危機，也直指人們日常生活中早已習慣、卻鮮少深究的環境風險。

但張素連的角色，從來不只是一名「處理事件」的校護。

護專畢業後，她曾在台北外科病房工作，親眼看見來自花東的病患為了醫療資源長途奔波；之後轉入公共衛生體系，在衛生所服務期間，接觸到年輕懷孕、家庭結構失衡等社會議題。這些經驗，讓她愈來愈確信： 預防重於治療。如果只在問題發生後才補救，永遠追不上傷害的速度。

「機會教育下的預防與實踐，教育現場才是最根本的地方。」她選擇走進偏鄉小學，把「健康促進」與「預防教育」視為核心使命。對她而言，照顧孩子不只是包紮傷口，而是理解傷口從何而來——家庭暴力、性侵、霸凌，往往都藏在看似單純的外傷背後。唯有長期陪伴、真正看見孩子的處境，才有可能給出真正需要的支持。這樣的價值觀，也深深影響了她後來推動的環境教育。

蝙蝠死亡事件發生後，她沒有急著把議題塞進課程，而是先從「一起認識」開始。透過外部資源與社區計畫，全校師生在彈性課程中，共同學習蝙蝠的生態角色：了解牠們如何在夜裡捕食上千隻昆蟲、如何幫助農田減少害蟲、如何因棲地消失而無處可住。

孩子們逐漸發現，原來蝙蝠並不可怕。牠們不只不是吸血怪物，還是默默守護人類健康的「夜間清道夫」。

「認識之後，才有可能喜歡；喜歡之後，才會想守護。」張素連說。

孩子們親手製作蝙蝠屋、觀察蝙蝠進駐，用手電筒遠距記錄牠們的行為；也學習分辨不同類型的蝙蝠——食蟲性的、食果性的，甚至了解僅存在於中南美洲的吸血蝙蝠，其實也具有分享食物的社會行為。透過這些學習，孩子不只建立生態知識，也在蝙蝠身上看見「共存」與「分享」的價值，從而激發保育蝙蝠的熱情與行動。

當課程逐漸累積，老師們開始意識到，這不只是一場活動，而是一條可以深耕的教育路徑。蝙蝠保育正式融入學校本位課程，低、中、高年級各自發展不同層次的學習任務： 從認識、觀察，到紀錄、展演，孩子成為真正的學習主體，環境行動的倡議者。

更重要的是，這股行動沒有停在校園。透過與在地社區、農民合作，孩子們走進社區進行訪談，向大人介紹蝙蝠的角色，解釋為何減少農藥有助於生態，也關係到人類健康。有些家長原本對蝙蝠心存恐懼，卻在孩子的說明中慢慢轉變態度，甚至願意在自家掛起蝙蝠屋。

這樣的力量，也延伸成跨校、跨社區的文化實踐。她進一步與馬佛社區核心單位綠野香坡農村發展協會合作，製作《蝠來了》華語 / 阿美族語雙語繪本，將蝙蝠故事轉化為視覺敘事； 繪本不只獲得環境教育獎項，也被改編為戲劇、手偶演出，讓偏鄉孩子站上舞台，為自己相信的事發聲。

當孩子走進農田：把生態理解化為農民願意改變的行動

在COVID-19疫情期間，蝙蝠一度被貼上「病毒來源」的標籤，恐懼與誤解迅速擴散。對西富國小的孩子而言，那段時間格外煎熬。原本努力守護的蝙蝠，突然成了眾人口中的「害蟲」，甚至被視為必須遠離的存在。

當宣導活動因疫情暫停，她獨自外出說明蝙蝠並非疫情元兇時，孩子們反而急著想跟上，「他們會說：護生阿姨，我也要去，我也要跟你一起跟大家說清楚。」

這些年，孩子的眼界與觀察力變得格外敏銳。一次環台單車環境導覽途中，他們在加油站旁看見捕鳥網纏住了一隻蝙蝠，孩子立刻停下來，主動想去和店家溝通，請對方撤下鳥網。「他們不是害怕，是心疼。」張素連說。那一刻，她清楚知道，孩子已經學會在看見問題後，選擇行動。

而蝙蝠議題，也逐步成為一條通往更大環境視野的入口。

在學校課程中，老師引導孩子理解蝙蝠、稻田、食物與人類，其實存在於同一條生命鏈上。稻米最終會回到人類的餐桌，蝙蝠則在夜裡默默協助清除害蟲，減少農藥需求。「我們跟蝙蝠的目標其實是一樣的，都是希望土地健康、食物安全。」張素連說。

在社區端，孩子們走進活動現場，透過訪談與對話，把學習帶進真實生活。他們詢問長輩：「以前有看過很多蝙蝠嗎？」多數老人點頭，卻也感嘆如今數量大不如前。於是問題自然浮現——蝙蝠為什麼變少了？農藥使用、棲地消失，成了孩子與社區共同思考的答案。

改變，從來不是一蹴可幾。張素連與社區並未一開始就要求全面有機，而是從「友善耕作」做起，降低用藥量，建立可行的第一步。為了讓改變得以持續，他們與社區合作打造「友蝠米」品牌，讓對土地友善的稻米，能夠被看見、被支持。

這條路，打開了新的可能。透過社區組織與城市端合作，稻米有了穩定銷售管道，農民也看見：善待土地，並不等於放棄生計。甚至有農民主動提供田地，讓孩子實際體驗從插秧、除草到收成的完整歷程。孩子因此理解，不使用農藥意味著更多勞動與不確定，但也學會尊重農民的辛勞，而非站在道德制高點指責。學校把孩子們這段歷程與努力紀錄下來，參與2023年夏日樂學——影像說故事徵選競賽——照片說故事組，還獲得唯一特優難得之殊榮。

「最難的，其實就是少用藥。」張素連坦言。但這幾年，社區逐漸形成一種默契——只要有蝙蝠死亡，大家就會立刻追查原因。有人甚至笑說：「你們西富國小這麼有名，我們哪敢亂噴藥？」名氣背後，其實是一種共同守護土地的自覺。

從銀合歡到原生種：一群孩子在馬佛溪的生態復育實作

如果說蝙蝠保育，是孩子們第一次意識到「一個小生命的消失，可能牽動整個環境」，那麼「還我土地，迎戰銀合歡」的行動，則是他們第一次真正踏進土地，親手改變一片風景。

馬佛溪，就在西富國小的後方，孩子慢跑幾分鐘就能抵達。多年來，學校配合社區單位的走讀活動，每年寒暑假都會帶孩子前往溪流踏查。直到第三年，孩子們終於提出一個關鍵提問：「為什麼這裡幾乎只剩下銀合歡，看不到其他植物？」

透過訪談社區長者，他們逐漸拼湊出過去的風景——從前牛隻放牧，會啃食銀合歡幼苗；長成的樹木能被砍來燒柴、製紙；溪流邊有原生樹、有果實，孩子能一邊吃「小蘋果」（台灣火刺木之果實），一邊抓魚抓蝦。當這些人為活動停止，銀合歡作為強勢外來種迅速蔓延，形成單一林相，其他植物與動物逐漸消失。「孩子不是一開始就要做研究。」張素連說，「他們只是想問，怎麼樣可以讓這塊土地變好一點。」

於是，在社區與林務、河川單位的支持下，學校與社區共同認養馬佛溪一公頃土地，正式展開「迎戰銀合歡」的行動。第一階段，砍除銀合歡、種回原生樹種；第二階段，長期監測、記錄變化；第三階段，將行動整理成小論文，參與全國小論文競賽。

第一年，孩子們種下13種原生樹種、共440株幼苗。他們原本期待能以人工砍除方式保留部分遮蔭，但工程單位為求效率，使用機具全面清除，土地瞬間裸露。儘管失落，孩子仍完成種植。然而一年後，存活率僅剩六成，甚至逐年下降至三成。

「一開始真的很沮喪。」張素連坦言。但也正是在這個挫折中，孩子第一次學會用數據看待現實。他們發現，即使樹苗存活率不高，地被植物卻悄然回來，數量多達37種；蝴蝶、蜜蜂、鳥類陸續出現，甚至透過攝影機拍到野兔、鼬獾、食蟹蒙、麝香貓活動的身影。土地正在回應他們。

從第二年起，團隊調整策略，改採「孔隙造林法」——不再大面積清除，而是在銀合歡林中開出 10×10 公尺的小孔洞，以人工割草方式保留土壤養分，讓周圍樹蔭為幼苗遮陽、保水。實驗證明，這種方式顯著提高存活率。

第三年，孩子進一步比較10×10與15×15兩種孔徑大小，並加入「補植」與增加樹種多樣性的設計，讓不同開花與結果期的植物，能為動物提供更穩定的食物來源。那一年，他們首次發現鳥巢與鳥蛋，意味著動物不再只是過境，而是願意留下。

這些觀察與調整，全部成為小論文的核心內容。連續三年，他們獲得全國小論文金獎肯定，並受邀在成果發表會上報告——台上三所學校，兩所國中，唯一的小學，來自西富國小。

隨著成果被看見，越來越多孩子主動加入。今年是第四年，四組、11名孩子全數出於自願參與，其中兩組再獲金獎，一組銀獎，一組優選。更重要的是，學校不放棄任何孩子——即使是情緒障礙或特殊需求學生，只要有意願，都能參與。

「孩子要先感覺到被愛、不被放棄，才會願意為世界付出，為家鄉努力。」張素連說。

四年來，孩子不只是種樹、寫論文，更在彼此之間形成支持網絡——學長姐帶學弟妹，分享經驗，也分享「吃苦沒關係，我們一起」。張素連說，她並不期待孩子長大後都成為科學家或環保人士。「我只希望他們成為不冷漠、不逃避，能換位思考，有能力為自己、也為世界負責的人。」

她相信，一套以生命為核心的環境教育，可以從一所小學開始，慢慢在更多校園發芽。

而馬佛溪的樹，還在長；孩子，也正在長成。