從「鞋拔子臉」到「帥大叔」：朱元璋變帥了，課本新畫像引網熱議

近日，朱元璋課本新畫像成為網路熱議焦點，這位明朝開國皇帝的形象變遷，如同時間的魔術，一夕之間「刷新」了幾代人的集體記憶。過去歷史課本中那個臉型細長、下巴突出，被戲稱為「鞋拔子臉」的朱元璋，在新教材中搖身一變，成了五官端正、神態莊重的「帥大叔」。朱元璋究竟長啥樣？課本為何悄悄換了畫像？這背後的故事引發了公眾對歷史真相的濃厚興趣。

記憶被刷新：課本上的朱元璋「換臉」了！

許多八零、九零後讀者印象中的朱元璋，是教材上那幅極具個人特色的「異形像」。然而，根據媒體查閱人民教育出版社（人教版）歷史課本的演變，可以清晰看到這場「換臉」過程：

2001年版（舊教材）：採用了臉型狹長、下巴前凸的「鞋拔子臉」畫像。（「鞋拔子」或稱鞋拔、鞋溜子，是一種輔助穿鞋的工具，形狀通常像湯匙或長柄板，用於減少腳跟與鞋子後側之間的摩擦）

2001年版（舊教材）採用了臉型狹長、下巴前凸的「鞋拔子臉」畫像。（圖／翻攝自微博）

2016年版（修訂）： 朱元璋開始「變帥」，採用了五官勻稱、面容豐滿的「帥大叔」畫像。

2024年版（最新版）： 繼續沿用了這個「帥大叔」的畫像。

2016年版（修訂），朱元璋開始「變帥」，採用了五官勻稱、面容豐滿的「帥大叔」畫像：2024年版（最新版）繼續沿用了這個「帥大叔」的畫像。（圖／翻攝自微博）

事實上，朱元璋的這次「換臉」並非最近才發生。早在2016年人教社出版的普通高中教科書中，朱元璋就已經告別了「鞋拔子臉」。儘管官方尚未對這次變動作出正式回應，但畫像的調整無疑觸動了無數人的「課本記憶」，引發網友熱議：「被誤解了幾百年，終於正本清源。」

朱元璋究竟長啥樣？揭祕「正形像」與「異形像」之謎

那麼，課本上的「鞋拔子臉」和「帥大叔」，哪一個更接近歷史上的朱元璋呢？這場關於帝王相貌的爭議，其實早在明代就已開始。

朱元璋課本新畫像的話題衝上各平台熱搜。（資料來源／新浪輿情）

專家眼中的「真實相貌」

根據南京博物院和故宮博物院的研究，朱元璋的肖像大致可分為兩大類，並且在史料中早有記載：

官方「正形像」：此類畫像如台北故宮博物院所藏的坐像，特徵是天庭飽滿、五官端正、俊朗和煦，神態莊重。專家表示，這類畫像更符合歷史上真實的記載，被認為是官方認可的「真容」。

民間「異形像」：此類畫像則以下顎凸出、臉頰拉長、滿臉黑痣為主要特徵。這就是我們記憶中的「鞋拔子臉」。

畫像背後的政治與安全考量

為什麼會出現兩種截然不同的畫像並存數百年？專家分析，這背後存在著多重因素：

1.安全與掩護：有說法認為，朱元璋為了微服出巡時不被識破真容，曾下令向地方頒布與本人不符的異形像，用於掩護行蹤。

2. 君權神化：異形像怪異、充滿神秘感，有助於滿足普通民眾對九五之尊的神祕心理，將皇帝形象神化。有史料記載，朱元璋曾對畫工所繪的異形像不滿意，反而嘉許了在形似之外「加穆穆之容」的畫像，顯示他本人也可能對形象有過篩選和塑造。

朱元璋「帥大叔」的畫像，更接近史實。（圖／翻攝自百度百科）

結語：從「醜」到「帥」的歷史教育意義

教科書這次換用「正形像」，是歷史學界對史料梳理和考證的結果，意味著在國民教育層面上，開始更傾向於呈現符合史料記載的朱元璋端莊形象。雖然「鞋拔子臉」承載了幾代人的集體記憶，但新的「帥大叔」畫像，或許能幫助讀者更客觀、更接近史實地認識這位傳奇帝王。

