從《魷魚遊戲》到《殭屍校園》，李瑜美《你旁觀的罪》再創人生角色！演什麼像什麼的「劇拋臉」寶藏演員
2025年一部探討人性與罪惡的韓劇《你旁觀的罪》引爆網路討論。劇中女主角李瑜美再次展現了她那令人驚嘆的「劇拋臉」演技，將角色的掙扎與悲情詮釋得絲絲入扣。許多觀眾或許還對她在《魷魚遊戲》中善良的「智英」印象深刻，又或是對她在《殭屍校園》中自私的「李娜延」恨得牙癢癢。這位擁有空靈美貌的31歲女演員，究竟是如何在天使與惡魔的角色間切換自如？她的爆紅，絕非一夕幸運。
《你旁觀的罪》李瑜美再次演活「悲情專業戶」
在最新作品《你旁觀的罪》中，李瑜美再次接下了極具挑戰性的角色。這部劇深刻探討人性灰色地帶，而她所飾演的角色「趙熙秀」飽受丈夫的虐待而過著地獄般的生活。她憑藉細膩的眼神變化、肢體語言與極具感染力的哭戲，將角色的無助、絕望與渴望救贖的心理狀態，完美地呈現在觀眾眼前。許多觀眾表示，李瑜美的表演，總能讓人輕易地共情角色的痛苦，再次印證了她「悲情身世角色專業戶」的強大實力。
李瑜美從《魷魚遊戲》到《殭屍校園》的極端反差
李瑜美真正讓全球觀眾記住的，是她在兩部現象級Netflix韓劇中的極端反差。
《魷魚遊戲》的「智英」：還記得那個留著短髮、對人生厭世，卻在最後關頭選擇成全主角、犧牲自己的「智英」嗎？李瑜美以充滿靈氣的表演，在短短的篇幅中賺足了觀眾的眼淚，成為全劇最令人心疼的白月光。
而《殭屍校園》的「李娜延」：令人震驚的是僅僅幾個月後，她搖身一變成為《殭屍校園》中那個含著金湯匙出生、個性自私又怕死的富家女「李娜妍」。為了自保不惜拿同學的性命開玩笑，甚至故意害死同學。這個角色讓觀眾恨得牙癢癢，也同時讚嘆：「這真的是同一個人演的嗎？」這股能在天使與惡魔間無縫切換的演技，讓她瞬間爆紅。
李瑜美是艾美獎史上第一位獲獎的韓國籍女演員
2022年，她憑藉在全球引發狂潮的Netflix劇集《魷魚遊戲》中，飾演「智英」一角，以極短的出場時間，創造了令人心碎的經典場面。她也因此一舉奪下第74屆黃金時段艾美獎「劇情類影集最佳客串女演員」的殊榮，不僅是對她演技的最高肯定，更讓她成為艾美獎史上第一位獲此獎項的韓國籍女演員，寫下了歷史性的一頁。
出道多年未有爆款作品，李瑜美為堅持夢想曾窮到靠送外賣維生
許多人因為這兩部劇以為李瑜美是幸運出道的新人，其實她2009年出道，但演藝之路並不順遂，多年來只能在各大電視劇中擔任小配角，例如《Voice 2》、《醫生耀漢》、《觸及真心》等。她曾在受訪時坦言，因為演員收入極不穩定，為了維持生計，她甚至必須兼職「送外賣」來賺取生活費，不過也還好李瑜美有堅持下來，否則我們就會錯過一個擁有名品演技的演員了！
螞蟻腰的秘密，李瑜美為戲減重靠「地瓜」
除了演技，李瑜美那身高162公分、卻長年維持42公斤的纖細身材，也讓許多女生羨慕不已。她那不科學的「螞蟻腰」穿上短版上衣更是吸睛。她曾透露過自己的減肥秘訣，除了為戲練習國標舞讓身材更緊實外，如果在拍戲前需要快速瘦身，她會調整飲食，改用「地瓜」作為主食。因為地瓜是高纖、低熱量的優質澱粉，非常有飽足感，透過這個方法，就能在短期內健康地再瘦下2-3公斤，維持在鏡頭前的最佳狀態。
看更多 CTWANT 文章
五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹
律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿 前女友慘遭背叛破財百萬
賭上台大大氣系招牌「預言颱風假翻車」！ 學生曝雞排珍奶發送時間
其他人也在看
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全智賢「婚姻故事」破天荒首曝光！罕見暢談相親經過 揭露演藝圈唯一閨蜜是她
「韓流女神」全智賢出道28年以來，破天荒的YouTube首秀，貢獻給了《來自星星的你》的「同窗好友」洪真慶，令所有人都非常吃驚，因為以前的她在發布會一宣傳完作品，幾乎就消失無蹤，根本連電視綜藝都不會上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
簡廷芮曖昧王品澔關鍵對話外流？他被狠酸：以為石沉大海了嗎
男星范姜彥豐日前拍片控訴妻子粿粿出軌，對象正是人氣男星王子，引起社會一片譁然，甚至有消息指出不只「粿王戀」，還有另一對沒被爆出的出軌情侶，不少網友也將矛頭指向曾為一同出遊的旅伴簡廷芮跟王品澔，沒想到今（11日）週刊爆料兩人關鍵曖昧對話被發現。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
伊能靜母子直播合唱《情非得已》遇「版權警告」 1招回擊笑翻網
知名女星伊能靜近日與兒子「小哈利」庾恩利同框開直播，母子倆清唱歌手「哈林」庾澄慶的代表作《情非得已》。正當兩人唱得投入時，伊能靜突然被網友虧「版權警告」，她立刻幽默回應：「來，把我前兩天那個直播的零頭，甩給他那個...那個他們買版權。」小哈利則一臉疑惑問：「這還要版權嗎？」母子自然又逗趣的互動，讓網友們哭笑不得。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿道歉片竟「撞臉他」 本尊神回「1句」笑翻網！
娛樂中心／江姿儀報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月頻傳婚變，范姜上月拍片指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息曝光震驚各界。1日粿粿拍攝17分鐘長片，回應指控與離婚導火線，且認了「和王子有踰矩行為」。然而網友不買單，還歪樓發現粿粿痛哭道歉的模樣激似YouTuber「尼克星」，引發熱議。民視 ・ 1 天前
王子二次道歉皆喊「粿粿藝名」？范姜昔踩雷遭罵！她早曝原因
王子二次道歉皆喊粿粿藝名？范姜昔踩雷遭罵造咖 ・ 22 小時前
郭書瑤飛離台灣！突情緒潰堤...爆哭畫面全被拍 原因跟「他」有關
女星郭書瑤當年以性感形象爆紅，如今在戲劇圈也頗有發展，受到觀眾的喜愛。日前，郭書瑤跟友人鍾瑤一同前往新加坡看F1比賽，沒想到搭機過程中意外出現小插曲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
炎亞綸上節目紅了眼眶 認與20年好友鬼鬼斷聯
炎亞綸在YouTube開頻道《我偷偷升級》，與唐綺陽對談時紅了眼眶提及，「一位認識20年的好友突然斷聯」，近日他接受媒體訪問默認了該位好友正是鬼鬼（吳映潔）。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
簡廷芮爆曖昧王品澔證據早被抓包 老公二度發聲力挺：採取法律行動
簡廷芮、王品澔因為好有粿粿、王子邱勝翊婚外情一事，關係同樣遭到臆測，今（11）更有報導指出，其實兩人的關鍵對話證據早已曝光，但簡廷芮的製造業小開老公賴冠儒之所以隱瞞，多為工作原因。對此，簡廷芮老公中度親上火線發聲，力挺老婆簡廷芮到底。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝
王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
劉嘉玲罕動怒！為梁朝偉點名淘寶、天貓：欺騙消費者
劉嘉玲罕動怒！為梁朝偉點名淘寶、天貓：欺騙消費者EBC東森娛樂 ・ 1 天前