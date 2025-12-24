從「鳳山市代」到「全民市長」 許智傑造勢展現高雄接棒新氣象
[Newtalk新聞] 隨著2026年高雄市長黨內初選腳步逼近，南台灣政治氛圍已進入白熱化階段。日前立委許智傑在捷運鳳山西站旁舉辦的大規模造勢活動，現場湧入超過7萬名支持者，場面震撼。這場活動不僅僅是一次地方能量的集結，更被外界視為許智傑聲勢「水漲船高」的關鍵轉折。觀察其近期表現與政治佈局，許智傑正逐漸脫離傳統派系色彩，展現出「黨內最大公約數」的氣勢，有望在1月即將到來的初選中脫穎而出，成為接棒陳其邁、守護高雄進步實績的「全民市長」。
造勢成功轉化政治紅利：聲勢反彈的關鍵節點
許智傑這場萬人造勢，最引人注目的不僅是支持者的熱度，更是橫跨中央與地方的整合能力。活動邀集了邱志偉、楊曜、李柏毅等立委同僚，以及前農業部長陳吉仲和高雄多位跨派系議員們、參選人現身力挺，象徵著許智傑在民進黨內部已跨越派系展現母雞帶小雞之勢。現場支持者從鳳山核心區擴散至原縣區與市中心，顯示其「深耕地方、紮實服務」的品牌形象已獲得廣泛共鳴。
這場活動後，許智傑在民調上的反彈力道不容小覷。在「暖男市長」陳其邁的高施政滿意度下，高雄市民對於下一任市長的期待，早已從單純的政黨認同轉向「穩定性」與「執行力」。許智傑適時拋出「台灣 AI 首都」與「智慧宜居城市」的具體願景，成功將造勢氣氛轉化為實質的政治紅利，使其在初選競爭中，從原本的「穩定領先群」一躍成為具備「勝選定於一尊」潛力的領頭羊。
成為「最大公約數」：跨派系整合與溫厚特質
在民進黨內，高雄市長初選向來競爭激烈，如何避免「初選過後即分裂」是最大挑戰。許智傑此次在登記參選時便自許為「最大公約數」，這並非口號，而是其長期從政風格的展現。
他具有完整的行政資歷，從縣議員、鳳山市長到立法院，許智傑具備「地方行政」與「中央立法」的雙重經驗，這讓他能精準對接地方需求與國家政策。他也是身段柔軟的整合者，溫和、不具侵略性的處事風格，使其在黨內各派系間均有良好交情。在這次造勢中，不同派系的要角與民意代表同台，證明許智傑有能力在初選後迅速縫合傷痕，凝聚出最強大的團結戰力。
接棒陳其邁：延續「兩年拼四年」的進步實力
陳其邁近年來成功帶領高雄轉型，從傳統工業大城轉變為科技、文化並重的智慧城市。許智傑的參選主軸，精準承接這股動能。他在造勢大會上強調，自己將在陳其邁奠定的基礎上，進階推動「AI 全方位服務」，不僅要引進高科技產業，更要落實到長輩照護、品德教育等生活細節中。
對於高雄市民而言，許智傑展現出的「全民市長」特質，即不分黨派、唯民是從，這正是延續陳其邁「緊緊緊」施政風格的最佳人選。他所提倡的「高雄機場24小時營運」與「三井百貨引進」等實績，展現了他不只是個會選舉的政治人物，更是一個能解決問題的「高雄推銷員」。
1月初選展望：民意匯流後的脫穎而出
展望明年1月的初選，許智傑正處於「天時、地利、人和」的最佳契機。地利上，他鞏固了高雄最大的票倉鳳山，並向北高雄與海線延伸；天時上，造勢的餘溫正熱，為其在接下來的民調衝刺提供了強大的心理優勢；人和上，他展現了團結民進黨、對話中間選民的氣度。
如果說陳其邁是高雄轉型的開拓者，那麼許智傑則展現了作為「守成與創新並重」的接棒者姿態。隨著初選腳步臨近，許智傑能否持續維持這股「水漲船高」的氣勢，將民意轉化為決定性的初選勝果，各界正拭目以待。高雄人需要的，不僅是一位民進黨的市長，更是一位能統合各方利益、帶領城市邁向 AI 時代的「全民市長」。
