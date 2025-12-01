從「麻省理工」到推動台灣合法撲克 ZIPA執行長崔克力以「科學理念」翻轉撲克形象

【警政時報 趙靜姸、蔡尚芸／桃園報導】合法撲克在台灣逐漸成形，中華國際德州撲克協會（ZIPA POKER）積極推動「撲克智力運動化」，其中協會執行長崔克力（Chuck）更被視為改革代表人物。崔克力在美國麻省理工學院攻讀碩士期間，因同學介紹而首次接觸德州撲克，驚艷於這項結合策略、心理與數理判斷的智力競技，從此投入推廣之路。他始終秉持科學、理性的態度參與比賽，並堅持不碰任何對玩家長期期望值不利的博弈遊戲，只專注於以實力取勝的德州撲克。

從興趣到使命，執行長崔克力以「修行精神」推廣合法撲克文化讓德撲成為台灣的智力運動代表！（圖／記者 蔡尚芸攝）

廣告 廣告

赴英攻讀博士及就業期間，崔克力仍在課餘參與歐洲各地賽事，親身體驗歐美成熟的撲克文化與制度。他回台後察覺國內環境仍待提升，因而在「中華國際德州撲克協會」張理事長支持下創立 ZIPA Poker，希望以專業、健康、教育性的理念推動撲克合法化與智力化，翻轉大眾對撲克的負面印象。

崔克力強調，德州撲克是一場鬥智競技，也是一種對心性與自律的修行。他笑說，自己十多年下來最重視的是過程中的自我鍛鍊與學習。ZIPA POKER的競技會館皆以合法、正向推廣為核心，更導入「限時錦標賽」制度，以名次取代籌碼金額決定獎勵，並透過 ICM 電腦演算法重新分配獎金，使賽事公平透明、完全符合法規要求。

中華國際德州撲克協會（ZIPA POKER）服務人員展示多元賽事方案！（圖／記者 蔡尚芸攝）

執行長崔克力表示：「我們介於競技與娛樂之間，七成策略實力、三成快樂交流。」他強調撲克並非賭博，而是智力與心性的修煉場域。協會設有嚴格會員門檻與行為規範，心態不穩定者將被建議離場重新學習；理念是打造「修行場」，而不是輸贏迷思的場所。

目前會館採會員制營運，所有活動均依法立案並經相關部門核准。場內設置保全與全區監控系統，嚴禁不良人士進入，以保障玩家安全與權益。客群以上班族與專業人士為主，打造單純健康的智力競技空間。

ZIPA POKER採用最新人臉識別系統辨識，只有會員及工作人員能入內。（圖／記者 蔡尚芸攝）

崔克力也特別感謝「台灣華人德州撲克競技協會」理事長戴興雄，他指出：「身為推廣德州撲克後輩的我們，能夠穩健發展，是載理事長辛苦努力的成果，沒有戴理事長，就沒有今日享譽海內外的台灣優質撲克環境。」在展望未來方面，他期盼能夠帶領團隊邁向國際舞台，也以「邁向國際冠軍」為口號，希望終有一天能代表台灣挑戰 WSOP 世界撲克大賽，「但在那之前，我們會一步一腳印，把根基打好。」

一名職業為工程師的會員受訪時說道，他之所以選擇在 ZIPA POKER 打撲克，是因為場館環境單純溫馨，「這裡的玩家多為白領與學生，氣質不同、氛圍正向。工作壓力大時，撲克能讓我學策略、心理與財務管理。」他坦言家人起初有疑慮，但看到他以理性參與後，也逐漸理解撲克是結合智力與策略的競技運動而非賭博轉而不再反對。

ZIPA Poker勇者賽冠軍出爐（右），執行長崔克力（左）恭賀選手奪冠。（圖／記者 蔡尚芸攝）

從麻省理工校園到台灣推動合法撲克運動，崔克力以國際視野與紀律精神，為台灣撲克圈注入新能量。他以行動證明：「撲克不等於賭博，它是一種結合策略、紀律與智慧的現代競技運動。」他亦期望藉由合法化與教育推廣，為台灣撲克文化創造嶄新篇章。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光