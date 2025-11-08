從「黑熊」變「獵豹」 軍備局輪型戰車研發差點成棄嬰
國防部軍備局研發生產105公厘輪型戰車可以用「跌宕起伏」來形容，從最早的「黑雄專案」，到目前的「獵豹」，都因為無法符合需求單位的規範而差點成為棄嬰，而束之高閣，所幸最後研發人員不辱使命，終於提供讓陸軍看上眼，但仍需要經過最後「戰術測評」一關，才能確定其未來的命運。
國軍軍備老舊已不是新聞了，要不是美國軍售台灣M1A2T艾布蘭戰車，台灣戰甲車的使用年紀最小的也有30幾年，甚至還有阿公級的M41戰車，光是後勤保養及零附件取得都有困難，因此亟需新型戰車來取代。
國防部軍備局最早研發完成的105公厘「黑熊」輪型戰車。（圖／王烱華攝）
就在這個因素下，2005年即有海軍陸戰隊向軍備局提出研發輪型戰車的議題，因此軍備局即以代號「黑熊」的專案，生產1輛105公厘輪型戰車，並在2007台北航太展上首度公開展出，但由於海軍陸戰隊認為無法符合作戰需求而作罷。
直到2017年，陸軍步兵訓練指揮部認為步兵作戰時缺乏大型火砲火力支援，因此向軍備局提出需求，軍備局因此編列新台幣7億7884萬元的預算，以「獵豹專案」執行105公厘輪型戰車研發；該型車採用第二代雲豹甲車的底盤盤，並搭配105公厘的戰車砲，規畫在2023年底前產製2輛原型車並完成測評。
軍備局生產的105公厘「獵豹」戰車，雖然經過許多項目的測試合格，但因為高度過高而被陸軍放棄。（圖／王烱華攝）
針對「獵豹專案」，軍備局並與工研院、中科院合作，由軍備局209廠和工研院合作研製的獵豹輪型戰車底盤，為符合總重30噸重量的馬力和傳動，因此採全新設計，和過去雲豹載台明顯不同。車體由209廠設計組裝驗證，新105公厘砲塔則由202廠與中科院實施驗證。此案也要求軍備局開發新式105公厘穿甲彈。
但中科院在對美採購2門105公厘戰車砲時，因為使用證明與輸出許可的問題，導致無法輸出，因此中科院也終止合約，並由軍備局202廠負責研製代號為XT112的新型105公厘主砲，而原型中則是採用現行M68A1砲管進行修改後進行測試。
雖然在軍備局與中科院的通力合作下，終於在2022年完成D1及D2兩輛105公厘輪型戰車，並在2023年完成測試，但卻因為全車高為3.8公尺，並不符合戰場需求，因此要求降低高度，讓軍備局數度批評當初陸軍需求單位並沒有要明確要求高度。
在陸軍的一再要求下，軍備局將車高降為3.3公尺，但陸軍最後提出要在3公尺以下，迫使軍備局再花預算打造1輛D3型輪型戰車，並在此次國防展中公開亮相，才有再次重生的希望。
