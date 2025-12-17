從「AI 耶穌」線上告解，到「歐巴耶穌」應援咖啡廳：信仰焦慮世代的造神狂想，是救贖還是褻瀆？
這個聖誕節，耶穌有了新面貌：因為祂變成了住在手機 App 裡、安慰你的「AI 聊天機器人」；不過祂在韓國又成了海報上比著愛心手勢、讓粉絲瘋狂打卡的「頂流偶像」。隨著傳統宗教影響力式微，科技與流行文化正在重塑信仰的形狀。然而《經濟學人》也提醒世人，當我們把神學難題交給大數據運算、福音傳播變成了粉絲見面會，這究竟是讓信仰「接地氣」的絕妙好招，還是讓宗教淪為娛樂附屬品的「神聖褻瀆」？
矽谷打造「AI耶穌」，還能找「撒旦聊聊」
《經濟學人》指出，矽谷的科技新貴們接手了信仰的方向盤。一款利用 OpenAI 旗下 ChatGPT 模型建立的「傳簡訊給耶穌」（Text with Jesus） App ，讓使用者能隨時向「耶穌」提出個人與神學問題。這位 AI 耶穌蓄著修剪整齊的時髦鬍子，以友善的語氣和聖經經文來回應。當用戶表達對信仰的懷疑時，它會暖心回應：「姐妹，我聽到了，誠實的懷疑很重要，妳並不孤單。」
這款 App 不僅能切換不同教派模式，還提供聖經人物與使徒「名單」供諮詢。想聽溫柔勸導可找聖母瑪利亞；若想來場激烈的神學辯論，甚至可以選擇該隱或猶大。目前該 App 在美國、墨西哥及南美洲已擁有約 15 萬用戶。
然而， App 也招致了不少爭議。基督教新聞網站《基督郵報》（Christian Post）稱，AI 耶穌太過於「提供合乎 21 世紀用戶口味的答案」，而這個機器人幾乎不像聖經中的耶穌，令讓人恐懼的是，它甚至不願明確肯定「耶穌就是神」。 App 的法裔創辦人彼得（Stéphane Peter）也承認，連他自己的母親都認為他的創新是在褻瀆神明。
教宗良十四世曾告誡天主教徒，不要從聚合的數據中尋求解讀智慧，其他宗教領袖預計也會跟進呼籲。此外，在「與耶穌傳訊」上，開發者甚至設計了「與撒旦（Satan）對話」的功能，但為了避免爭議，這項功能預設關閉，且僅開放給付費訂閱者使用。億萬富翁馬斯克（Elon Musk）曾警告AI 可能「召喚惡魔」，如今這句話似乎正成為現實。
南韓瘋「耶穌生咖」，歐巴濾鏡下的福音傳播
鏡頭轉到亞洲，南韓年輕人正用熟悉的「追星文化」重新定義信仰。首爾街頭出現了慶祝「耶穌生日快樂」的應援海報，畫像中的耶穌被套上了偶像濾鏡，臉頰泛紅、手比愛心，徹底化身「愛豆」（Idol）。活躍於南韓大學社團的基督教福音組織「韓國大學生宣教團體」（CCC）主辦的「耶穌生日咖啡廳」（簡稱「耶穌生咖」），完全複製了 K-Pop 粉絲為偶像慶生的模式。店內貼滿耶穌海報，提供客製化杯套、鑰匙圈，甚至還有聖經經文貼紙。參加者只要完成關於耶穌的知識問答或打卡，就能獲得免費冰淇淋。
許多非基督徒抱著有趣的心態入場，一名訪客分享，自己雖非基督徒，仍收到工作人員熱情贈送的寫有經文的禮物盒。這位訪客寫道：「有些人像我一樣是出於好奇而來，有些人則是為了探索信仰。這是一個輕鬆愉快的活動，即便對非基督徒也很歡迎。」
主辦單位表示，所有使用的耶穌圖像均來自電影和電視改編作品。自 2017 年以來，「韓國大學生宣教團體」與多個團體合作舉辦聖誕活動，以提升對耶穌的關注，資金來自「愛耶穌的 CCC 同工們的奉獻與支持」。
香港《南華早報》稱，這些活動在社群媒體上引起了關注，支持者認為這是極具創意的傳教方式，欣賞這種親切的耶穌形象；但批評者則認為，這「褻瀆了宗教的神聖性」，一位網路觀察家表示：「宗教不應被娛樂化。將耶穌視為偶像，恐有掩蓋基督教核心價值觀的風險。」
韓媒《igoodnews》引述專家說法，認為這種現象並非一時風潮，而是福音傳播方式的策略性且必要的轉變。韓國基督教青年文化基金會執行長殷熙勝（音譯，은희승）評論道：「基督教青年以大膽而成熟的方式表達他們的世界觀，這將吸引世界各地的年輕人。」他讚賞基督教青年透過「人人都能理解的文化內容傳播福音，並取得切實成效」，並期待看到更多這樣的優秀模式湧現。
信仰崩跌後的焦慮，是褻瀆還是創新？
無論是 AI 耶穌、還是耶穌生咖，背後反映的都是傳統宗教影響力的衰退。數據顯示美國人對神職人員的信任度創下歷史新低，在車內禱告的人數甚至超過了教堂；根據 2024 年宗教意識調查，南韓雖有 31% 人口（約 1,600 萬人）自認基督徒，但近年因教會領袖醜聞頻傳及價值觀守舊，影響力大不如前。
新型態「信仰服務」正試圖力挽狂瀾，卻也引發神學爭議。在美國猶他州，甚至有人聘請長得像「耶穌」的模特兒來拍全家福、婚禮公告以提供情感慰藉。當科技與文化成為新的信仰載體，人們崇拜的對象，究竟是神，還是數據與流量堆砌出的幻影？
