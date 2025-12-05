從1號觀測站眺望宇宙世界！寶島眼鏡品牌形象店以太空為題，打造科技感展售空間

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 知域設計 X 一己空間制作

台灣本土眼鏡品牌寶島眼鏡進軍台北市信義區，期望打造一間全新形象的品牌旗艦店，此次店面設計特別邀請知域設計Ｘ一己空間制作攜手創作。30坪的櫃位空間以「太空科技感」為主題，透過弧形動線與金屬材質勾勒出行星軌道與星環的意象。透過年輕化的設計語彙，品牌希望與年輕族群建立更緊密的互動連結，營造出如同打卡景點般的展售場域。



步入旗艦店，銀灰與霧米色調包覆整體空間，天花則以鏡面材質延伸出挑高與開闊感。柔和的光影灑落在展品上，為場域營造出沉穩且富有未來感的氛圍。主視覺櫃檯同樣延伸銀灰金屬結構，側邊圓形鏡面宛如太空船的觀測窗，完整呈現太空科技的設計主軸。



中央展台轉譯星環，將展台以弧形身姿呈現，同時也達到引導觀賞動線的效果。其餘的展架以半透明霧玻璃搭配霧面壓克力交織而成，在漸層色彩的襯托下，凸顯每副眼鏡的存在感，彷彿陳列精緻的藝術品般細膩動人。



由於展售櫃體的外型特殊，為避免現場安裝時出現無法貼合的情況，知域設計與一己空間制作特別預先製作出與櫃體造型及尺寸相同的紙板模型，並帶至現場進行實際排列與比對。透過前置作業，確保展示櫃能以最合適的方式融入空間，同時達到最佳的展示效果。

