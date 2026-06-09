從10億業績到自創保養品牌 吳芮芃與健康醫美集團強強聯手進軍高端市場

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▲創10億元業績奇蹟的「金牌操盤手」吳芮芃，2026年宣佈創立自有保養品牌numi。

【記者 劉嘉菲／台北 報導】曾於百貨業與市場通路領域深耕超過十年，並帶領萬人規模團隊、累積創造超過10億元業績的創業家吳芮芃，正式宣布展開事業新篇章。

2026年，她以創辦人身分推出全新輕奢保養品牌numi（New Me），攜手擁有多年專業經驗的青熙健康醫美集團，共同打造兼具科研概念與質感美學的保養品牌，為消費者帶來更簡約且重視使用感受的保養選擇。

回顧創業歷程，吳芮芃於2018年離開百貨業管理職位後，選擇投入全新市場，面對資源有限與重新起步的挑戰，她憑藉多年市場經驗與對消費需求的觀察，逐步建立個人事業版圖；2021年疫情期間，市場環境面臨諸多挑戰，她帶領團隊持續深耕客戶服務與市場經營，利他理念深植事業核心，創下亮眼成績，並正式成立「芮芃家族」，隨後組織規模持續成長，成員突破萬人，年度業績更創下新高。

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▲保養品牌numi於2026年6月6日正式開幕

吳芮芃表示，一路走來，始終相信利他精神的重要性，當你願意真誠幫助他人成長，也能為團隊與自己創造更長遠的價值。

在事業穩定發展之際，吳芮芃選擇投入品牌創建之路。她表示，多年來接觸大量消費者，希望能將累積的市場觀察與使用需求，透過自己的品牌完整呈現，歷經一年籌備，吳芮芃與青熙健康醫美集團團隊共同投入產品規劃與品牌建構，從產品設計、配方理念到包裝細節皆反覆討論，希望打造兼具質感、簡約與使用體驗的品牌價值，從代理品牌到創立品牌，實踐心中的理想藍圖。

品牌名稱numi源自New Me，象徵每個人在日常生活中，都能透過簡單而有意識的保養習慣，找到更自在、更理想的自己，目前推出五款新品上市。

▲青熙健康醫美集團執行長陳威榤（左）與保養品牌numi執行長 吳芮芃（中）及numi營運長林瑀宸（右）共啟香檳塔儀式歡慶強強聯手進軍高端市場

產品設計聚焦於多元保養成分應用與日常保養需求，希望透過簡化保養步驟與重視使用感受，讓消費者建立更符合自身需求的保養方式。

對於首次以創辦人身分推出個人品牌，吳芮芃表示，這一年來，她花了很多時間在每個細節上，不急著追求速度，而是希望做好每一件事，對她而言用一年時間打磨細節為品牌寫下最真實的答案；numi不只是品牌名稱，更承載著這十年來的經歷、學習與成長，她也期待透過numi的誕生，將多年累積的市場經驗與品牌理念，轉化為更多人日常生活中的美好選擇。(記者劉嘉菲翻攝)