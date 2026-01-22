從10吋螢幕到150吋巨幕體驗！2026視覺革命進行式：三摺手機、16吋筆電、短焦投影、量子點電視

量子點晶體打造的終極巨幕 98吋TCL P8K QLED電視

2026年科技界迎來了一場「放大視覺」的趨勢變革，不再只是簡單的尺寸升級，而是一次徹底的沉浸式體驗革新，從輕薄AI筆電到摺疊旗艦機，從短焦投影機到巨幕電視，每一款產品都在用自己的方式詮釋「劇院級視覺」的真諦，這不只是單純的技術堆砌，而是設計師、工程師與藝術家共同打造的視覺饗宴，一起來看看它們如何在生活中實現大螢幕的所有幻想。（文：費司特、圖：各廠商提供）

掌上平板的未來夢想 三星Galaxy Z TriFold

近期三星首款三摺手機「Galaxy Z TriFold」正式亮相，台灣成為首發市場之一，這並非巧合，而是對台灣消費者的充分認可，當你打開這款手機的那一刻，6.5吋的外屏瞬間變身10吋的內屏，彷彿手中掌握著一台超薄平板電腦，這款三摺機不只是手機的進化，更是移動工作站的具體實現。

手機採用全球頂尖的Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器與16GB RAM組合，能夠輕鬆應對三分割多工操作，想像一下，同時開啟瀏覽器、聊天應用和文件編輯，每個視窗都有充足的活動空間；厚度僅3.9mm的展開設計打破了折疊機的固有概念，5,600mAh三電池模組確保長時間使用無虞，200MP的主鏡頭搭配3倍光學變焦，能將遠距美景完美捕捉。

Acer Swift Air 16重新定義輕薄AI筆電

如果你對傳統16吋筆電「笨重」的刻板印象還未消除，Acer Swift Air 16會直接顛覆你的認知，筆電以IPS版本0.99kg的超輕重量驚豔市場，比許多14吋筆電都輕盈，卻提供了16吋的寬闊工作空間，1.1kg的OLED版本則是2880×1800解析度、120Hz刷新率與100% DCI-P3色彩準確度，將為內容創作者帶來近乎完美的視覺環境。

Acer Swift Air 16僅1.1kg的OLED版本為2880×1800解析度、120Hz刷新率與100% DCI-P3色彩準確度，為內容創作者帶來近乎完美的視覺環境。

Swift Air 16搭載AMD Ryzen AI系列處理器與集成Radeon圖形核心，提供最高32GB的記憶體與1TB儲存，輕薄卻不失效能，50Wh電池在IPS版本上能提供最高13小時續航，是出差者與遠距工作者的理想夥伴，Swift Air 16獲得IFA 2025最佳筆電獎項的肯定，絕非浪得虛名。

BenQ TK705STi投影機開啟短焦新時代

對於居住空間有限的都市人來說，BenQ TK705STi是實現家庭影院夢想的完美方案，這款4K短焦投影機採用獲奧斯卡認可的DLP投影技術，在距離螢幕僅2.66公尺的位置就能投出150吋的巨幅畫面，相當於一個標準客廳就能享受IMAX等級的視覺體驗。

BenQ TK705STi 4K短焦投影機採用獲奧斯卡認可的DLP投影技術，在距螢幕僅2.66公尺的位置就能投出150吋的巨幅畫面。

3,000流明的亮度確保即使開著燈也能清晰呈現，而智慧調光功能則根據環境自動調整，無需手動繁瑣設定，內建Google TV與Netflix，一接上電源就能直接串流你喜愛的內容，最吸引遊戲玩家的是，HDMI 2.1接口與5ms超低輸入延遲，搭配自動低延遲模式，讓PlayStation 5和Xbox Series X的畫面流暢如絲，這不只是投影機，它是將客廳變身為私人電影院的魔法裝置。

量子點晶體打造的終極巨幕 98吋TCL P8K QLED電視

想像一個98吋的巨幕佔據整面牆壁，那就是TCL P8K QLED電視的正常使用場景，電視搭載量子點技術，以93% DCI-P3的廣色域實現超過10億種色彩呈現，每一幀畫面都宛如藝術品般精緻，144Hz的原生刷新率與288Hz可變刷新率技術，讓快速運動場景無比流暢，無論是體運賽事或玩遊戲都細膩滿點。

TCL P8K QLED電視擁有450 nits的峰值亮度、搭配6000:1的對比度，即使在明亮客廳也能展現Dolby Vision HDR與HDR10+的完整細節。

450 nits的峰值亮度搭配6000:1的對比度，即使在明亮客廳也能展現Dolby Vision HDR與HDR10+的完整細節，AiPQ Pro處理器運用AI技術即時優化每一個像素的亮度與色彩，搭配Game Master 2.0功能，為電競玩家提供零妥協的遊戲體驗，2.1聲道Dolby Atmos音效系統，讓視覺震撼更添聲臨其境的沉浸感。

真正的視覺革命在於如何將以上款產品有機結合，創造出無縫的多螢幕體驗，根據場景選擇最適合的螢幕尺寸，從掌上的寸許之地，到沙發前的百吋大幕，完整覆蓋你生活的每個時刻，這就是2026年視覺體驗，不再妥協！